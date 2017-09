Grave accident à Saint-Félicien

Un motocycliste se trouve entre la vie et la mort à la suite d'une collision impliquant une voiture et deux motocyclettes à Saint-Félicien.

L'accident est survenu vers 15 h 15 à l'intersection du boulevard Sacré-Coeur et du boulevard Saint-Félicien. « J'ai entendu le boum et je me suis retourné et j'ai vu le monsieur dans les airs et tomber par terre », a raconté Martine Tremblay qui est pompiste au Ultramar situé à cette intersection très achalandée.

Selon la Sûreté du Québec, l'homme dans la soixantaine serait dans un état critique. Ce que confirme la pompiste. « Il y a des gens qui sont intervenus, dont une infirmière qui a fait des manoeuvres de réanimation. Il respirait, mais il aurait une bonne blessure à la tête surtout au niveau d'un oeil », a jouté le témoin.

En voyant l'état du pare-brise de la voiture impliqué, il est clair que la tête du motocycliste l'a percuté. La femme aurait elle aussi subi des blessures sérieuses.

La conductrice d'une moto type Spyder et le conducteur d'une Harley-Davidson roulaient en direction nord lorsque la conductrice à bord d'une Nissan noire leur a coupé la route en voulant tourner sur le boulevard Sacré-Coeur.

Intersection dangereuse

Selon Martine Tremblay cette intersection est dangereuse. On dénombre plusieurs accrochages depuis les dernières années. « Ça roule vite et j'en vois de toutes les couleurs. Ça klaxonne pour éviter les accidents. Les gens doivent être très prudents à cause des quatre voies quand ils veulent tourner sur Sacré-Coeur », exprime-t-elle.

Un patrouilleur en enquête collision a été mandaté pour examiner la scène et déterminer les causes et circonstances de la collision.

La circulation a été perturbée pendant ces expertises.

En fin de soirée, mercredi, l'homme reposait toujours dans un état critique.