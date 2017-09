Les enfants du Saguenay mieux nantis

C'est ce qui ressort de données publiées par Statistique Canada issues du recensement 2016.

Ainsi, l'an dernier, 10,8 % des enfants à Saguenay vivaient dans un ménage à faible revenu. Statistique Canada calcule que les personnes à faible revenu sont celles dont le revenu après impôt correspond à moins de la moitié de la médiane du revenu après impôt. Ce montant a été établi à 22 133 $ et à 31 301 $ pour deux personnes.

À titre de comparaison, le taux s'établissait à 8,3 % à Québec, soit moins de la moitié de la moyenne canadienne qui atteint 17 %. Au Québec, les autres villes affichent des taux passablement supérieurs à Saguenay, alors que la plus près est Sherbrooke à 14,9 %. L'agglomération Ottawa-Gatineau affiche le même taux. Suivent Montréal (15,7 %) et Trois-Rivières (16,6 %).

En 2015, près de 1,2 million d'enfants canadiens de moins de 18 ans (17,0 %) vivaient dans un ménage à faible revenu.

Au pays, c'est Windsor, en Ontario, qui a enregistré le taux le plus élevé d'enfants vivant dans un ménage à faible revenu, soit près d'un enfant sur quatre (24,0 %). Selon le communiqué de Statistique Canada, « cela concorde avec la diminution du revenu total médian des ménages de cette RMR de 6,4 % entre 2005 et 2015, qui constitue le recul le plus prononcé dans l'ensemble des grandes villes. »

Les six autres Régions métropolitaines recensement (RMR) où plus d'un enfant sur cinq vivait dans un ménage à faible revenu étaient Saint John et Moncton, au Nouveau‑Brunswick ; London, St. Catharines-Niagara et Belleville, en Ontario ; Winnipeg, au Manitoba. Dans ces RMR, les taux variaient de 20,3 % à 23,1 %.

Par province

La situation change toutefois lorsqu'il est question des moyennes provinciales. C'est l'Alberta qui vient au premier rang avec 12,8 %, devant le Québec à 14,3 %. Ce chiffre peut surprendre, admet Statistique Canada, car le Québec vient à l'avant‑dernier rang au chapitre du revenu médian des ménages au Canada. « Cela peut être attribuable au fait que les coûts des services de garde d'enfants sont plus faibles et que les prestations pour enfants versées à chaque famille sont plus élevées au Québec que dans l'ensemble des autres provinces », peut-on encore lire. Le Québec est aussi la seule province où les enfants étaient moins susceptibles de vivre dans un ménage à faible revenu que les adultes.

D'autres chiffres

Par contre, si Saguenay se démarque du côté des enfants, c'est moins le cas pour les adultes, alors que 13,2 % d'entre eux se trouvaient dans une situation de faible revenu. Il s'agit d'une baisse de 1,6 point par rapport à 2005. La moyenne nationale est de 14,2 %. Le revenu après impôt médian à Saguenay s'est établi à 51 625 $ en 2015, en hausse de 3677 $ par rapport à il y a dix ans.