Dix ans de collaboration à Haïti

La Sécurité publique de Saguenay (SPS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont célébré dix années de coopération à Haïti, mardi, lors d'une cérémonie réunissant plusieurs des 20 policiers de Saguenay qui ont participé aux missions de paix sous l'égide des Nations unies.

L'événement s'est tenu au Foyer des loisirs, à quelques pas du quartier général de la SPS. Une plaque officielle a été dévoilée pour l'occasion.

Le conseiller municipal Luc Blackburn représentait l'administration municipale . Il s'est dit particulièrement touché. « J'affectionne particulièrement le peuple haïtien. J'ai adopté à titre de père monoparental trois garçons haïtiens qui sont les amours de ma vie », a lancé le représentant de Laterrière et actuel promaire.

La première présence d'un policier saguenéen fut celle de Dominic Corneau, qui a participé en 2005 à la Mission des Nations unies pour la stabilisation d'Haïti (MINUSTAH). « Mais à l'époque, nous n'avions aucune entente avec la GRC », a rappelé Serge Tremblay, directeur adjoint de la SPS, et qui avait été chef de mission. C'est par la suite qu'une entente officielle de collaboration a été signée avec la GRC. « Mais les deux premiers contrats n'étaient pas valides, car ça doit être signé de ministère à ministère. On avait oublié de le faire autoriser par le ministère provincial », a-t-il poursuivi avec humour.

André Menoche, sergent d'état-major à la GRC, avait fait le déplacement depuis Ottawa. « J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs de vos collègues lors de mes deux missions à Haïti. Je souligne l'engagement de la Sécurité publique de Saguenay. Votre service a offert une collaboration soutenue. Ces dix années confèrent à la ville et à la SPS un statut international plus qu'intéressant », a-t-il lancé aux policiers et dignitaires réunis. Il a mentionné que les policiers qui participent à de telles missions reviennent transformés, avec une perspective différente. Il a tenu aussi à souligner l'apport des familles qui doivent relever bien des défis au cours des missions qui s'étirent sur plusieurs mois.

Le directeur de la SPS, Denis Boucher, était bien heureux de constater l'engagement continu de ses troupes. « Il y a dix ans déjà que nos policiers s'envolent pour des missions de paix. Ce sont dix ans d'aventures inoubliables. Nos policiers reviennent changés de leur mission et à leur retour, ils enrichissent leurs collègues », a-t-il témoigné.

La MINUSTAH a pris fin officiellement le 15 avril. Elle a été remplacée par la Mission des Nations unies de soutien à la justice en Haïti (MINUJUSTH), dont le rôle a changé quelque peu. Pour l'instant, un policier de Saguenay se trouve sur place, soit Yves Rousseau. « Nous sommes à évaluer la mission de postuler à d'autres missions, que ce soit la MINUJUSTH ou ailleurs dans le monde », a conclu Serge Tremblay.