L'agriculteur qui prête ses terres

Un agriculteur jeannois propose de prêter gratuitement une partie de ses terres et de louer le reste, pour que des familles de la région puissent y faire des jardins. «Je pourrais vendre ça à Pangea et m'asseoir sur mes gains. Mais de l'argent, ça n'en prend pas tant que ça. Ce projet-là, il est valorisant, plus que n'importe quel montant d'argent.»

«Avec 144 pieds carrés, on nourrit une famille de quatre pendant deux semaines. Si les gens veulent un terrain plus grand, je propose de leur louer. Pour nourrir une famille de quatre pendant toute une année, ça prend 0,75 acre (plus de 32 000 pieds carrés). Je louerai ce terrain pour 8$ par semaine, soit environ 400$ par année. La famille est regagnante de louer parce qu'elle va aller chercher plus de 10 000 $ en fruits et légumes, soit ce dont elle a besoin pour une année. Je peux louer moins gros aussi, pour moins cher. C'est selon la volonté des gens.»

La terre que M. Villeneuve propose aux citoyens va du rang 6 sud au rang 7, à Saint-Bruno. Il avait du chanvre à cet endroit, jusqu'au mois de juillet où il a tout perdu. La production du chanvre n'est pas assurable. « On a perdu 125 000 $ net. Avant la tornade, je voulais déjà faire autre chose parce que j'avais conscience que c'était trop risqué de faire du chanvre. Ça prend aussi beaucoup d'investissements. Je voulais faire quelque chose de plus humain. Avec ce projet, j'apprends aux gens à pêcher, je leur donne l'opportunité de savoir comment faire pousser leur propre nourriture plutôt que d'être dépendants. Ça s'inscrit dans les saines habitudes de vie.

Jean Villeneuve assure que le tout ne nécessitera pas un grand entretien. « On y va selon ce que la nature fait. On n'a qu'à semer, récolter et entreposer. L'ouvrage, c'est de contempler le jardin ! »

Il souhaite que les gens aillent au jardin pour pique-niquer en famille, relaxer, regarder la nature. « Je veux que les gens soient contents de venir. »

Plutôt qu'un jardin conventionnel, il propose un jardin de type sauvage. On y laisse pousser les mauvaises herbes comme les bonnes.

« Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, c'est excellent pour les légumes. Ils ont besoin de ces plantes pour éloigner les bibittes. La nature, c'est une symbiose.

« Je n'ai rien inventé. Nos grands-parents faisaient ça. Les gens courent aujourd'hui. Moi, à un certain moment, j'avais une décision à prendre et j'ai décidé d'arrêter de courir, de laisser la nature faire. À la ferme Villoise, on a essayé de faire un jardin conventionnel et un sauvage, et après le passage de la tornade, le sauvage était pas mal moins magané que l'autre. La nature est capable de s'occuper d'elle-même. L'homme fait plus de tort que de bien. »