L'environnement sera une priorité pour l'ERD

La chef de l'Équipe du renouveau démocratique et candidate à la mairie de Saguenay, Josée Néron, a rencontré les médias mardi matin pour rappeler à la population les engagements pris par sa formation en mars dernier dans son programme concernant l'environnement. « L'environnement n'a jamais été une priorité pour l'administration », a-t-elle déploré.

Interrogée par Le Quotidien sur l'absence du transport en commun lors de sa conférence de presse, elle a expliqué qu'à Saguenay « il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Il faut assurer à notre Société de transport du Saguenay (STS) un financement de base pour offrir tranquillement un service encore plus intéressant. »

La candidate voudrait également bannir les bouteilles d'eau de moins d'un litre dans les édifices municipaux. « On va installer des fontaines d'eau, car l'eau de la ville est d'une excellente qualité. On veut aussi ajouter des îlots de récupération dans les lieux publics.

Josée Néron a de plus rappelé l'importance de préserver le lac Kénogami, qui est « la ressource en eau potable pour 110 000 personnes. » Elle a aussi promis de continuer la plantation d'arbres à la grandeur de la ville. « Les gens veulent que la Ville reverdisse tous les arrondissements », a-t-elle souligné.

Elle était accompagnée par quelques candidats, dont Denis Gilbert, le propriétaire de l'épicerie Bizz, une épicerie d'alimentation saine située à Chicoutimi. « Composter est un geste simple qui commence dans notre cuisine. La matière organique représente plus de 50 % des quantités de matière enfouie. Il faut tous agir », a plaidé celui qui se présente dans le district #15 à La Baie.

Elle a ciblé l'urgence pour la Ville de se tourner vers le compostage. « D'ici 2020, le gouvernement va interdire aux propriétaires le dépôt de matières putrescibles dans les lieux d'enfouissement. Le nouveau conseil aura seulement deux ans pour agir. Saguenay est en retard », a-t-elle analysé. Selon elle, Saguenay affiche un large retard face à des villes comparables comme Sherbrooke, Gatineau et Lévis.

L'investissement de 400 000 $ pour l'asphaltage de la zone ferroviaire au centre-ville de Chicoutimi, annoncé au Quotidien lundi par le maire Jean Tremblay, a été adopté au conseil municipal du 3 avril dernier.

Les élus avaient alors adopté une résolution concernant l'« aménagement et mise aux normes du stationnement de la zone ferroviaire » pour le montant de 500 000 $. La résolution avait été proposée par le conseiller Michel Tremblay, membre du Parti des citoyens de Saguenay, et appuyée par Josée Néron, chef de l'Équipe du renouveau démocratique et actuelle candidate à la mairie de Saguenay.

Selon cette dernière, ce montant fait tout simplement partie du plan triennal d'immobilisation.

Rappelons qu'un autre candidat à la mairie de Saguenay, Jean-Pierre Blackburn, avait promis jeudi dernier de lancer un appel d'offres pour recevoir des propositions de projets pour réaménager la zone ferroviaire, qui est actuellement un stationnement à ciel ouvert recouvert de gravier.

Il est également fréquenté par de nombreux propriétaires de motorisés qui s'y installent gratuitement l'été.