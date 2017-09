Un agriculteur retire les droits de passage des motoneigistes

« Là, ça suffit ! L'an dernier, les quatre roues ont brisé mes récoltes. J'ai mis des balles de foin et une barrière et ils l'ont fait tomber et ils ont passé dans un champ d'orge brassicole. C'est comme s'ils passaient dans votre assiette », déplore l'agriculteur en colère.

Il évalue les dommages à environ 1000 $. « Ce n'est pas un gros montant, mais ça représente une partie de profit de la récolte du champ. Surtout que l'orge brassicole est une valeur ajoutée dans ma production. Comme c'est destiné à la production de la bière, pour la consommation humaine, les règles sont strictes. Mes pertes seront peut-être plus importantes », a-t-il ajouté.

De plus, le champ de blé de son voisin a connu le même sort.