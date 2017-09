Stationnement de la rue du Havre: 400 000$ pour l'asphaltage

Le maire Jean Tremblay en a fait l'annonce au Quotidien lundi, en affirmant que les travaux seront réalisés en régie par le Service des travaux publics à compter du 20 septembre prochain.

En entrevue, M. Tremblay a expliqué que le secteur formé par les rues Lafontaine, le boulevard du Saguenay et la rue du Havre changera de visage avec l'asphaltage, l'aménagement d'îlots comprenant des arbres et des lampadaires ainsi que le déplacement de certaines entrées, dont une est actuellement située trop près du boulevard Saguenay.

Il a justifié le projet par le fait que ce quadrilatère est utilisé par beaucoup de citoyens et travailleurs du centre-ville et que lors de pluies abondantes, le stationnement se transforme en mares d'eau et de boues, ce qui est très salissant, entre autres « pour les dames circulant en talons hauts », a exprimé le maire. « Je ne veux pas partir de la mairie en laissant un terrain aussi mal entretenu. Les citoyens me l'ont demandé depuis longtemps. »

Interrogé afin de savoir si des aménagements seront réalisés pour les propriétaires de roulottes et de motorisés, qui s'installent dans le secteur pendant la saison chaude, M. Tremblay a mentionné que ce ne serait pas le cas puisqu'il est hors de question d'en faire un terrain de camping.

Il avoue avoir songé à instaurer une tarification pour les utilisateurs, mais y a renoncé puisque la politique générale de Saguenay est de poursuivre avec la gratuité.

En ce qui a trait aux travaux, M. Tremblay a mentionné qu'ils seront effectués en deux phases. Une première bande d'asphaltage débutera le long de la rue du Havre, suivie de l'autre bande du côté du boulevard du Saguenay afin d'éviter que le centre-ville ne se retrouve avec une pénurie d'espaces.

Le travail consistera en l'ajout d'une couche de gravier avant la pose de l'asphalte, ce qui permettra d'assurer le drainage des eaux pluviales.

Les 37 cases de stationnement près de l'immeuble de Promotion Saguenay ne sont pas touchées par les travaux.