Plus de mesures pour les vétérans

Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants, a rencontré lundi des membres des Forces armées canadiennes et leur famille au Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) de Bagotville, afin d'exposer en détail les modifications apportées aux programmes et prestations d'anciens combattants du Canada permettant de mieux soutenir les vétérans canadiens et leur famille.

« C'est un privilège que de pouvoir rencontrer des vétérans et leur famille, et leur expliquer comment le gouvernement du Canada est là pour les accompagner au cours de leur transition cruciale à la vie civile. Il est important de partager l'information, et je suis ravie d'avoir eu la chance de le faire en visitant les CRFM et les bases militaires partout au pays. Je suis également reconnaissante d'avoir l'occasion de regarder les vétérans dans les yeux, de leur serrer la main, ainsi que les membres de leur famille, et de les remercier de leur service », a déclaré par voie de communiqué Mme Romanado, qui est la députée fédérale de Longueuil-Charles-LeMoyne. Elle était accompagnée par le député de Chicoutimi-Le Fjord, Denis Lemieux.

Selon le communiqué, le budget de 2017 prévoit de nouvelles mesures qui permettront de reconnaître le rôle important des aidants naturels, d'assister un plus grand nombre de familles, de favoriser la santé mentale et de payer les études et la formation dont les vétérans ont besoin pour trouver le travail qu'ils souhaitent obtenir dans leur vie civile. »

Le ministre des Anciens Combattants, Seamus O'Regan, n'était pas présent lors de la rencontre de presse. « Les familles et les aidants naturels des vétérans font partie des ressources les plus précieuses que nous possédons lorsqu'il s'agit de veiller à que ceux qui ont servi le Canada connaissent une transition réussie après le service militaire. En investissant directement auprès des familles et des aidants naturels, nous reconnaissons leur altruisme, et j'en suis convaincu, nous les aidons à soutenir leurs proches pendant et après leur service », a-t-il fait savoir dans le communiqué.