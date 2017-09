Laterrière: un compresseur au coût de l'aréna

Deux ans après la décision de déménager les équipements au centre sportif laterrois, un amphithéâtre non réfrigéré, la Ville lance un autre appel d'offres dans ce dossier qui possède désormais tous les attributs d'une saga épique. Selon le service des communications, l'objectif est de procéder à des ajustements qui permettront l'utilisation maximale du système le plus rapidement possible.

En 2015, le comité exécutif de Saguenay a pris la décision de mettre au rancart la patinoire synthétique de la Place du Citoyen, moins de deux ans après son acquisition. Le large compresseur servant à refroidir la plateforme, que les services municipaux avaient tenté de masquer avec des paravents bucoliques, était très bruyant et ennuyait les utilisateurs. De plus, les activités de patinage provoquaient l'usure prématurée du pavé uni de la nouvelle place publique. Les équipements n'étaient pas permanents et les employés municipaux devaient démanteler et remiser le tout au début et au terme de chaque saison, engendrant des coûts estimés d'environ 100 000 $ par année. L'achat des équipements, en 2013, a coûté 372 000 $ à Saguenay.

Premier appel d'offres

À l'automne 2015, la Ville a lancé un premier appel d'offres pour le contrat d'installation du système de réfrigération à l'aréna Paul-Étienne-Simard. La valeur du contrat, impliquant la construction d'une nouvelle dalle de béton, était évaluée à 545 405 $. C'est la firme Paul Pedneault qui a obtenu le mandat. La fin des travaux et la mise en fonction du compresseur étaient prévues pour la mi-janvier.

En janvier 2016, le compresseur était en place, mais pas encore fonctionnel. La Ville indiquait alors, par la voix de son directeur des communications, que « des complexités électriques avec Hydro-Québec » retardaient l'utilisation des compresseurs. Deux semaines plus tard, l'administration municipale devait tirer un trait sur la mise en service du système de réfrigération à temps pour le début de la prochaine saison. La Ville expliquait alors que les plans élaborés par la firme Cegertec n'avaient pas été approuvés par la société d'État au préalable et que le branchement des appareils s'avérait chaotique. On prévoyait alors un dénouement positif dans ce dossier vers le mois de mars.

Les conduits éclatent

En novembre 2016, après moult écueils, le compresseur était enfin fonctionnel. La direction du Centre sportif Paul-Étienne-Simard diffusait alors une vidéo sur Facebook pour annoncer l'entrée en fonction du système avec une glace « de qualité égale à celle des autres arénas de Saguenay ». Le bonheur fut cependant de courte durée puisque le mois suivant, une fuite de glycol, le produit servant à refroidir l'eau et à conserver la glace, a été observée. Des conduits du système ont éclaté, forçant la fermeture précipitée du centre sportif. Certaines ligues et certains organismes de Laterrière ont pu poursuivre leurs activités en raison du temps froid, facilitant le maintien de la glace à un standard acceptable. Une pièce a été commandée pour atténuer la pression envoyée par le compresseur, mais l'équipement a tardé à se matérialiser.