3000 personnes à la Ferme Laterroise

Trois fermes de la région ont ouvert leurs portes dans le cadre de cette journée organisée par l'Union des producteurs agricoles du Québec, qui a attiré quelque 157 000 personnes à travers la province, a souligné l'organisme par voie de communiqué. En plus de la ferme laitière du chemin Saint-Isidore, la Ferme À Contre vent, de Saint-Gédéon, et le Domaine L'Orée des bois, de Notre-Dame-de-Lorette, accueillaient les visiteurs.

Luc Collard, propriétaire depuis 1982 de la Ferme Laterroise, a décidé de proposer le nom de sa ferme familiale pour l'activité afin d'avoir un contact avec le public. « On n'a plus de contact avec les gens, on vend notre lait au transformateur et on n'accueille pas les gens pour des visites habituellement, car il faut faire attention pour la transmission de maladies », a-t-il expliqué lors d'un entretien avec Le Quotidien, en début d'après-midi, alors que de nombreuses personnes se trouvaient sur sa ferme. Des blés d'Inde et des berlingots de lait étaient offerts au menu sur les lieux. De la machinerie agricole était aussi exposée en plus de l'animation proposée sur le site.

Un petit nouveau

Tout avait été prévu pour la visite des installations qui accueillent génisses, vaches et veaux : chaque personne qui y entrait devait enfiler de grandes bottes en plastique qui montaient jusqu'aux genoux et se nettoyer les mains.

Luc Collard était visiblement heureux de faire visiter ses installations au public. La grange, qui date de 1870, est grande, bien éclairée et propre. Les animaux étaient tout aussi propres que les lieux et les personnes qui peuvent être dérangées par l'odeur de la campagne n'auraient même pas pensé à se pincer le nez pendant la visite.

« C'est toujours comme ça, c'est ça qu'il faut pour la production laitière : des lieux propres ! » a mentionné le producteur avec fierté. La Ferme Laterroise possède une quarantaine de vaches en production.

Un petit nouveau attendait les visiteurs au bout de l'étable : un veau né la veille, à 22 h. Le veau blanc tacheté légèrement de noir attirait bien sûr l'attention des petits et grands, avec ses grands yeux et ses grandes pattes frêles.

5e génération

Myriam Collard, fille de M. Collard, nous accompagnait durant la visite. Elle souhaite prendre la relève de l'entreprise.

« Je veux prendre la relève à cause de mon amour pour l'agriculture et je trouve vraiment important de poursuivre ce que mes grands-parents et ceux qui les ont précédés ont fait », a mentionné la jeune femme, qui représente la 5e génération de la ferme familiale.