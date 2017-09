Plantation d'arbres à Girardville

Le projet du Parc du Ruisseau de Girardville a pris naissance, samedi, grâce à l'aide d'Arbres Canada et du gouvernement fédéral. L'implantation de plus de 250 mètres de bandes riveraines et d'une vingtaine d'arbres de moyen calibre est prévue, en vertu d'une aide de 5000 dollars.

Plusieurs invités ont participé à la journée de samedi, sur le terrain vague situé à l'angle de la rue Principale et de l'avenue Fontaine. Des dizaines d'arbustes sont plantés par les élèves de l'école primaire Notre-Dame-de-Lourdes et le Comité embellissement se charge de la plantation d'environ 800 arbustes. Des dignitaires de la région et des familles de Girardville ont la mission de planter les plus gros arbres.

«La municipalité de Girardville est fière de s'impliquer dans sa communauté et désire démontrer au reste de la province et du pays que c'est aussi le rôle des petites municipalités, même celles localisées en région, de participer au verdissement collectif», a réagi par communiqué l'Agence de gestion intégrée des ressources.

En plus de Girardville, la ville d'Alma a également obtenu une bourse associée au programme d'Arbres Canada.