Simon-Olivier Côté sera candidat dans le district 8

Celui-ci couvre les centres-villes de Chicoutimi et Chicoutimi-Nord, comme l'ancien district 11 que M. Côté représente actuellement. L'élu en a fait l'annonce samedi sur sa page Facebook.

«Ma décision était prise depuis longtemps, mais je le dis maintenant publiquement puisque mon bulletin de candidature a été officiellement déposé jeudi», explique-t-il en entrevue téléphonique.

L'indépendant compte bien collaborer avec tous les nouveaux membres du conseil qui prendront place le 5 novembre, peu importe leur parti. Le principe de démocratie participative guidera Simon-Olivier Côté, si les citoyens lui accordent un second mandat.

«J'ai travaillé beaucoup de dossiers et je veux les poursuivre. On a fait de belles choses avec le budget participatif et le conseil de district avec les citoyens. On peut aller encore plus loin», affirme-t-il.

M. Côté veut aussi s'assurer que Saguenay mettra en oeuvre son plan de développement durable, relancé à son initiative. L'intégration des arts dans l'espace public et la sécurité piétonnière font également partie des enjeux de sa plateforme électorale, qui sera dévoilée plus en profondeur à la fin septembre.

«Je veux encourager les jeunes à oser la politique, lance-t-il finalement. J'ai une famille, une entreprise, et ça se fait. Je ne suis pas le seul au conseil de ville qui le fait.»