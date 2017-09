Artistes et navires animent La Baie en fin de semaine

Le port de Saguenay sera bien achalandé en fin de semaine et les jours qui suivront, avec six navires en autant de journées. Le Seabourn Quest était le premier à jeter l'ancre à La Baie samedi, pendant que le festival de la FouART se déroulait dans le village des croisières juste à côté.

Le centre-ville baieriverain sera bien animé jusqu'à dimanche alors que plusieurs formes d'art sont à l'honneur. Artistes de rue et de cirque, musique, activités familiales, jeux d'adresse, cuisine de rue : il y en a pour tous les goûts.

L'ouverture du festival a bien commencé vendredi soir avec le spectacle de Jonas and The Massive Attraction sur la scène extérieure de l'Agora. Samedi à 20h, c'est au tour de la formation Kissed qui rend hommage à Kiss. En même temps au Vieux Théâtre, les amateurs de Pearl Jam et Nirvana auront droit à un double hommage. À 21h, Rita Tabbakh sera au Bistro Café Summum.

Dimanche, plusieurs artistes donneront des prestations en extérieur. Les acrobates de la compagnie THROW2CATCH seront notamment à l'Agora de la zone portuaire à 15h pour le spectacle Made in Kouglistan. Au quai, c'est le navire Hamburg qui prendra place. Il peut accueillir jusqu'à 380 passagers.