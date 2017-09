Un congrès pour un propane sympathique

Quelque 120 congressistes ont discuté des meilleures pratiques dans le domaine, de réglementation et de formation durant trois jours.

Ils ont aussi été informés sur les nouvelles lois qui touchent leur domaine et sur les lois déjà en vigueur. « La mission du congrès est de changer les perceptions des consommateurs. On veut rendre le propane chaleureux et sympathique. On éduque, on informe », ont expliqué Michel Hamel et Michel Deslauriers, respectivement président et directeur général de l'Association.

« À Saguenay, il y a des automobiles de police qui fonctionnent au pétrole. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, n'a pas pu être présent au congrès, mais il a fait des petites vidéos et expliqué que la Ville sauve 1 M $ sur dix ans avec ces véhicules parce qu'ils fonctionnent au propane plutôt qu'à l'essence. »

Le propane provient du gaz naturel dans environ 85 % des cas, au Québec. Quinze pourcent provient du raffinage du pétrole. « Pour le gaz naturel comme pour le propane, la flamme est semblable. C'est juste que tu vois la bouteille, alors que tu ne vois pas le tuyau dans la terre. Ça fait en sorte que certaines personnes craignent le propane, même si ce n'est pas justifié. »

Selon le président et le directeur général, « derrière un incident de propane, la plupart du temps il y a une erreur humaine ou une mauvaise utilisation ».

Grossistes, fournisseurs d'équipements et propaniers étaient sur place au Delta.