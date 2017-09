Vente de garage Rio Tinto: 10 500$ grâce à l'encan

Environ 150 personnes étaient sur place pour tenter d'acquérir du matériel industriel ou des antiquités. Enrouleur de boyaux, distributrice à fréon, élévateur et autres cylindres hydrauliques étaient à l'honneur. Bertrand Girard, un retraité de RT, avait le privilège d'être enquanteur. «100$ une fois, 125$, 150$, 175$ une fois...» Le lot 43, une pompe électrique, a en outre donné lieu à une belle compétition, alors que deux hommes ont fait monter rapidement les enchères pour la pompe qui s'est finalement vendue 750$.

«L'encan a normalement lieu le dimanche après-midi. Nous avons changé les choses cette année pour le mettre le vendredi. Les objets qui ne seront pas vendus pourront l'être au cours de la fin de semaine. Il y avait des gens qui étaient moins satisfaits que ce soit le vendredi et d'autres qui étaient bien contents. On va prendre le pouls et s'il faut remettre l'encan le dimanche, on le fera», a affirmé la coordonnatrice des communications et du développement chez Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Catherine Doré.

Bon an mal an, la vente de garage permet de remettre entre 75 000$ et 80 000$ à Centraide et à la Croix-Rouge.

Portables, cadres, classeurs, poussettes, meubles, divans et même des objets de cuisine neufs, gracieusetés d'Eugène Allard, seront vendus à prix moindres durant la fin de semaine. Tout l'argent amassé est remis aux deux organismes.