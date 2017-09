Opérée deux fois au coeur: Destiny, l'enfant miracle

Au premier regard, personne ne soupçonnerait que Destiny a un ventricule en moins et que sa santé est plus fragile. Pourtant, sa mère Cathy Bilodeau se rappelle encore avec émotion sa naissance et les chirurgies qui ont suivi. La première, au cours de la semaine après l'accouchement au CHUL de Québec, s'est étonnamment bien passée. La seconde, lorsque le bébé avait cinq mois et demi, a été plus difficile.

« Normalement, la deuxième opération se déroule mieux, mais pour nous elle a été la plus dure. À un moment, l'équipe a perdu Destiny. Ils ont finalement réussi à la sauver », raconte Cathy Bilodeau.

Son conjoint Rémi Lavoie et elle ont appris vers la 20e semaine de grossesse que leur bébé souffrait d'une malformation cardiaque. Ils ont eu le choix de l'interrompre ou d'aller jusqu'au bout. « On a choisi de faire tout ce qu'on pouvait pour elle. Sur l'échographie, on a vu que c'était une battante. C'est là qu'on a choisi son prénom, alors qu'on avait une autre idée au début. On s'est dit que c'était à elle de faire sa destinée », poursuit la maman.

Et Destiny a tout de suite montré sa volonté de vivre. Son développement actuel est excellent selon les médecins. « On m'avait dit qu'à la naissance, elle serait faible et bleue. Elle était plutôt raide, toute rouge, et elle criait ! Les infirmières se demandaient si elles venaient chercher la bonne enfant », affirme avec fierté Cathy Bilodeau.

Une troisième opération attend Destiny, vers l'âge de trois ans.