École primaire Quatre-Vents: 20 élèves autochtones intégrés

Il y a du beau nouveau à l'école des Quatre-Vents de Chicoutimi-Nord. Depuis le début des classes, 20 élèves autochtones se sont joints aux autres enfants, faisant ainsi de l'établissement scolaire une école primaire unique en son genre au Québec. Le projet, mis sur pied par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en partenariat avec l'UQAC et le Centre d'amitié autochtone, vise à mieux intégrer les petits issus des Premières Nations, tout en préservant leur culture et leur histoire.

Vendredi, les 200 élèves célébraient le lancement de ce programme innovant, qui serait, selon la CS des Rives-du-Saguenay, unique au Québec.

Le projet, qui avait débuté l'an dernier, a franchi une étape importante au début de l'année scolaire. En effet, l'année dernière, les élèves autochtones étaient regroupés dans des locaux du centre d'éducation pour adultes Laure-Conan. Ils étaient donc seuls et n'avaient pas l'occasion de côtoyer d'autres enfants de leur âge. Mais cette année, les deux classes autochtones (l'une de maternelle et l'autre regroupant des élèves de la première à la troisième année) ont été intégrées à l'école des Quatres-Vents et, ainsi, aux 180 autres élèves. Le directeur de l'école, Marc Girard, se plaît à dire qu'il s'agit d'un projet favorisant le mélange des cultures.

«Je suis extrêmement content que notre école ait été choisie pour ce projet, c'est tellement enrichissant et stimulant», a lancé M. Girard, visiblement ravi.

Vendredi, donc, la journée était dédiée à l'intégration et aux échanges culturels. En matinée, les enfants ont pu concocter de la banique, un pain plat faisant partie de l'alimentation amérindienne depuis belle lurette. Un brunch était ensuite organisé, proposant un mariage entre les plats saguenéens et amérindiens. Tourtière, fèves au lard, fruits et banique garnie de confiture aux bleuets étaient au menu.

«C'est vraiment bon! Et c'est encore meilleur avec des bleuets», a lancé un petit garçon, se délectant de la banique pour la première fois. «Moi, j'en mange depuis que j'ai des dents!», a répondu Akila, visiblement fière de partager ce plat avec ses amis.

D'ailleurs, la jeune élève originaire de Pessamit, sur la Côte-Nord, était bien heureuse de sa nouvelle école. «C'est vraiment le fun, on a plein de nouveaux amis. En plus, mon ancienne école avait juste deux étages et ici, il y en a trois. Je suis très contente», a expliqué Akila, qui était accompagnée par ses amis Paskale et Simon, également de Pessamit, une communauté innue de quelque 2400 habitants.

Pour le moment, les élèves proviennent des communautés innues et atikamekw du Québec, mais le projet pourrait faire des petits et l'école pourrait bien accueillir des élèves de l'une ou l'autre des 11 nations.

Sur l'heure du midi, William Dubé, un papa originaire de Manawan, une réserve atikamekw située dans Lanaudière, a partagé son talent musical avec les 200 élèves. Muni de son tambour chamanique, il a offert une prestation qui n'est pas passée inaperçue. Les petits, à première vue impressionnés et gênés, se sont vite mis à taper des mains, écoutant les chants traditionnels amérindiens. Après l'activité, des élèves non autochtones se sont d'ailleurs empressés de monter sur la scène, afin de discuter avec le papa musicien et d'en apprendre plus sur ce tambour fabriqué en peau de chevreuil.

«Mon petit garçon Wapan est en maternelle ici. Je trouve ce projet très intéressant, car j'aime que mon enfant côtoie d'autres cultures tout en étudiant la sienne. Le mélange est bénéfique», a indiqué William Dubé, précisant que son petit Wapan, qui signifie «lever du jour» en langue atikamekw, danse déjà dans les pow-wow.