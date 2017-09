Le programme en médecine renouvelé

L'objectif est de donner les outils aux 35 nouveaux étudiants pour qu'ils soient aptes à répondre aux besoins des patients tout en relevant les défis de la santé comme le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques.

«Dès 2009, nous avons commencé à réfléchir à des changements qui nous permettraient de mieux répondre aux besoins de la société, a souligné la Dre Sharon Hatcher, doyenne associée du site de Saguenay. Le programme de formation médicale à Saguenay (PFMS) voulait également consolider sa mission et son engagement régional.»

En plus du campus de l'UQAC, la formation en doctorat de quatre ans, préalable à la résidence, est offerte à Sherbrooke et à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La direction du programme souhaitait assurer une meilleure cohérence entre les activités d'apprentissage et l'évolution de la pratique médicale. Six thèmes d'orientation ont été étudiés pour ériger la nouvelle mouture: l'agir avec compétence, le décloisonnement disciplinaire, l'approche globale ou généraliste, la collaboration professionnelle, la flexibilité et une gestion de programme efficace et dynamique.

«Nous avons développé ou réévalué pas moins de 65 nouvelles activités pédagogiques en plus de plusieurs stages déjà existants», a expliqué le professeur Louis Gagnon, coordonnateur du PFMS.

Depuis 11 ans, le Programme de formation médicale à l'UQAC a accueilli 338 étudiants, en plus des 35 de cette année. Près de 30 pour cent de tous les étudiants proviennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 98 pour cent des 213 étudiants diplômés exercent dans le monde de la médecine.