Le maire de Saint-Bruno prépare une injonction

Il soutient qu'il continuera de défendre les droits de ses citoyens « même si aucun autre élu ne semble préoccupé par 130 000 tonnes de déchets supplémentaires annuellement sur le site ». Le volume de déchets enfouis devrait passer de 70 000 tonnes à 200 000 tonnes lorsque les matières résiduelles de la Ville de Saguenay seront elles aussi enfouies à Hébertville-Station. « On est tout seul. Ça ne touche pas beaucoup de monde ce problème. Ça nous touche», a affirmé le maire en entrevue téléphonique tard jeudi soir.

Déjà, la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean dessert les municipalités membres des MRC Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine ainsi que Domaine-du-Roy. Au cours des derniers mois est né le projet que la Ville de Saguenay se joigne à la RMR du Lac-Saint-Jean pour la gestion des matières résiduelles.

Récemment, soit avant même que les matières résiduelles de Saguenay soient amenées sur le site, des odeurs nauséabondes émanant du bassin d'accumulation du lixiviat ont incommodé des citoyens du 8e rang à Saint-Bruno.

« Jusqu'à maintenant, tous les gestes posés par la municipalité de Saint-Bruno, les résolutions, les mémoires, et les demandes faites afin d'arriver à un compromis ont été ignorés, affirme la municipalité dans un communiqué. (...) (Nous) avons toujours été en accord avec le projet, mais nous avons été clairs depuis le début, le tout devait être mené en tout respect de la loi. (...) Or, depuis le début, toutes les demandes faites par la municipalité de Saint-Bruno envers la RMR ont reçu un accueil froid et insensible. » La RMR a déjà vu le libellé de l'injonction que pourrait déposer Saint-Bruno le 1er décembre, mais le maire affirme que la situation n'a pas changé depuis.

Odeurs

Concernant les odeurs nauséabondes qui ont émané du site au cours de l'été, le ministère de l'Environnement a effectué une inspection le 25 août. « L'inspection n'a toutefois pas permis de constater la présence des odeurs à l'origine des plaintes. Ainsi, aucun manquement n'a donc pu être constaté lors de l'inspection », écrit la responsable des communications du ministère, Sophie Gauthier, dans un courriel envoyé au Quotidien.

Des vérifications ont été faites auprès des représentants de la RMR afin de documenter le dossier. « La direction de la RMR nous a alors indiqué qu'elle avait effectivement reçu des plaintes au sujet d'odeurs émanant du site et qu'elle avait immédiatement pris les mesures pour identifier le problème et documenter la situation en collaboration avec les citoyens. Après avoir reçu les plaintes, la RMR nous a indiqué avoir immédiatement cessé l'opération qui serait à l'origine de l'émanation des odeurs, ajoutant qu'elle travaillait actuellement à apporter les correctifs en vue de régler la problématique de façon définitive (...). »

Malgré les démarches en cours de la part de la RMR pour corriger la situation, le Ministère a reçu une première plainte d'un citoyen dans ce dossier, le 28 août, concernant des odeurs qui auraient été perçues au cours de la fin de semaine du 26 et 27 août.

Des vérifications supplémentaires sont effectuées par le Centre de contrôle environnemental du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'assurera du bien-fondé de la plainte, poursuit Mme Gauthier dans un courriel.