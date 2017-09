Claude Gauthier briguera la mairie de Falardeau

Il y a un nouveau joueur dans la course à la mairie de Saint-David-de-Falardeau. Fort de ses 22 années d'expérience dans le monde de la politique municipale, Claude Gauthier se lance.

Il s'agit du deuxième candidat à la mairie à officialiser sa candidature après Catherine Morissette. Cette dernière est actuellement la mairesse par intérim, à la suite du départ de Serge Gauthier au début de l'année. À n'en pas douter, Claude Gauthier est préparé et motivé à l'idée d'assumer le poste de premier magistrat de la municipalité.

Après avoir été conseiller à Saint-Honoré pendant 14 ans, il complète actuellement son deuxième mandat à Saint-David-de-Falardeau. Homme d'affaires bien implanté, il veut aider les entreprises à s'installer avec l'objectif de garder les jeunes dans le secteur. Le natif de Falardeau souhaite instaurer une économie forte toute en aidant les familles à se sentir en sécurité.

«Je crois fermement qu'en encourageant les entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, on va créer une dynamique qui va permettre de stimuler l'économie, a expliqué Claude Gauthier. Il est également important de bien gérer les finances municipales et il faut éliminer les dépenses inutiles en adoptant une éthique de travail sans gaspillage.»

Le candidat à la mairie a pas moins de 18 engagements ou projets dans ses cartes, qu'il veut mettre en place s'il est élu. Il veut développer des sites, dont celui de la grotte du lac Lamothe, créée par Produits forestiers Résolu lors de la construction du barrage. Il estime que les négociations avec l'entreprise ne devraient pas être un facteur problématique.

«Je mise sur la franchise, l'honnêteté et la transparence», a conclu Claude Gauthier.