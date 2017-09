Prix Ensemble contre l'intimidation: Chantale Potvin finaliste

Le ministère des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation a dévoilé les finalistes du prix dans trois catégories, jeudi, par voie de communiqué. Chantale Potvin, reconnue pour son engagement envers la sensibilisation à l'intimidation, fait partie des trois finalistes. Nicolas Vandal et Stéphane Paradis, tous deux de la Montérégie sont les deux autres finalistes aux côtés de l'enseignante et écrivaine dans la catégorie Individu.

Le prix Ensemble contre l'intimidation propose aussi deux autres catégories, soit Organisation et Milieu scolaire.

«Nous en sommes à la troisième cérémonie de remise de ce prix et nous sommes toujours aussi impressionnés par la qualité des candidatures reçues. Neuf initiatives, toutes aussi inspirantes les unes que les autres, qui participent à faire du Québec une société ouverte et inclusive», a souligné la ministre Francine Charbonneau.

Le prix vise à «démontrer le pouvoir d'agir» de chacun en rendant hommage aux personnes, aux organisations ainsi qu'aux écoles et aux commissions scolaires qui participent à créer des milieux bienveillants et à construire une société toujours plus ouverte et respectueuse, a-t-elle mentionné.

Les lauréats seront dévoilés le 5 octobre à l'hôtel du Parlement lors d'une cérémonie.