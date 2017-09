Stade de soccer intérieur: Saguenay perd patience

« Le délai est passé. On repart à zéro », a révélé le maire de Saguenay, Jean Tremblay, en entrevue plus tôt cette semaine, indiquant que pour la Ville, le « projet est mort ».

« On n'a plus d'obligations. On est à regarder d'autres projets », a-t-il poursuivi. Il a tenu à rajouter que Saguenay n'avait investi jusqu'à maintenant aucune somme directement dans l'aventure. « La Ville n'a pas déboursé une ''cenne''. On louait des heures, point final », a-t-il conclu.

Dans cette mouture, le projet comprenait un terrain de soccer synthétique intérieur 11 contre 11, qui devait respecter les standards de la FIFA. Il aurait été divisible en trois terrains de sept contre sept. Il comportait également des terrains de dek-hockey et un espace de frappe de balles de golf utilisable 365 jours par année. Le projet a toujours aussi réservé un espace pour des jeux vidéo et des simulateurs. Il avait alors été évalué à 20 M $.

La résolution allait plus loin dans le sens que si l'architecte confirmait le retard, Saguenay enverrait un avis de résiliation du contrat au promoteur. C'est exactement ce qui s'est produit. « Il avait des conditions à respecter et il ne les a pas respectées », a poursuivi le maire.

Des travaux de drainage et de préparation du terrain ont été faits plus tôt cet été sur une superficie de 180 000 pieds carrés. Des travaux similaires devraient être faits prochainement sur un autre 200 000 pieds carrés. Le terrain est situé sur le rang Saint-Antoine à Jonquière le long de l'autoroute 70.

Le promoteur du projet Intencité, Pascal Bouchard, invoque une litanie de raisons pour expliquer le retrait de la Ville et un énième report dans son projet présenté il y a plus de 15 ans.

Il cite notamment le bail avec Saguenay qui aurait été signé trop bas, la difficulté pour les banques de le financer sans des baux signés avec tous les groupes utilisateurs, le décès d'un partenaire en décembre et même l'appétit d'un constructeur qui aurait voulu renégocier avec la Ville.

« Le bail avec la Ville n'était pas assez haut. J'ai des exemples à 900 000 $, 1 M $ et 1,1 M $ », a-t-il commencé par dire, lorsque joint par Le Quotidien dans son entreprise de déneigement, Ongerneige de Jonquière.

Pascal Bouchard en avait aussi contre les institutions financières qui ont refusé d'avancer les sommes nécessaires pour aller de l'avant dans le projet estimé à 20 M $ lors de la conférence de presse de 2016 et à 14,7 M $ selon ses dires cette semaine. « Je me suis fait prendre par les banques. J'avais le bail de la Ville et les lettres d'entente avec les associations de baseball, de soccer et de football, ainsi que les cégeps et l'UQAC. Ils me disaient : ''M. Bouchard, ça prend des baux avec tout le monde'' », a-t-il expliqué.

Lors d'une des nombreuses annonces du projet au fil du temps, Pascal Bouchard avait présenté comme partenaire, Larry Eldridge, un ancien président d'Athlétisme Canada. « J'ai perdu en cours de route mon partenaire Larry Eldridge. Il est décédé du cancer en décembre », a-t-il mentionné.

L'homme d'affaires a donc expliqué qu'il est à la recherche d'un autre partenaire financier, qui deviendrait le 4e impliqué. Ce joueur devrait investir 625 000 $, pour ainsi lever 2,5 M $ au total. Pour l'instant, Pascal Bouchard a assuré qu'il avait avec lui un investisseur de Québec et un constructeur, qu'il n'identifie pas.

D'ailleurs, le constructeur actuel impliqué est venu remplacer celui qui était là auparavant, et qui aurait fait dérailler l'entente avec Saguenay, a clamé encore Bouchard. « Le 11 avril, c'était réglé. C'était amorcé et on faisait la première pelletée de terre. Mais le constructeur voyait l'énorme potentiel et il s'est rajouté 20 000 pieds carrés de commercial », a-t-il raconté. Toujours selon ses dires, c'est ce constructeur qui aurait voulu renégocier un nouveau bail plus lucratif avec Saguenay. « Je l'ai tassé et je suis allé voir le 2e constructeur que j'avais laissé de côté », a-t-il poursuivi.

Des travaux de drainage et de préparation du terrain ont été faits plus tôt cet été sur une superficie de 180 000 pieds carrés. Des travaux similaires devraient être faits prochainement sur un autre 20 0000 pieds carrés. « C'est moi qui a tout payé ça », a-t-il indiqué.

Pascal Bouchard reconnaît qu'il peut être difficile d'aller chercher des partenaires financiers, étant donné que le projet peut être vu comme « toxique » par certains, vu les nombreux délais depuis plus de 15 ans.

« Si j'ai le quatrième joueur, redonnez-moi le bail et on le livre », a-t-il juré. Il est même prêt à donner son terrain à Saguenay pour qu'elle construise le stade de soccer à côté des autres volets qu'il entend réaliser malgré tout. « Je suis à un iota de le faire. Je suis un guerrier, je ne lâcherai pas », a-t-il conclu.