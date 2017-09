L'actualité régionale express

Le Quotidien Une fillette se fait offrir des bonbons

(Jonathan Hudon) - La Sécurité publique de Saguenay a reçu, mercredi avant-midi, un signalement concernant un homme qui aurait abordé une fillette de six ans dans le secteur de la rue des Maristes, à Chicoutimi. Le lieutenant Jean-François Imbeault a précisé qu'il ne donnerait pas la description de l'individu afin de ne pas influencer les potentiels témoignages d'autres enfants. « On va mettre une voiture de policiers dans le secteur pour assurer la sécurité et rassurer les gens, a-t-il ajouté. On va soumettre le tout aux enquêtes pour tenter de voir si on peut faire évoluer le dossier. » Le lieutenant Imbeault a fait savoir que des signalements du genre surviennent à quelques reprises durant une année. « Ce n'est pas nécessairement rare », a-t-il reconnu. L'idée est maintenant de savoir si ce dernier cas est légitime et s'il y a lieu d'approfondir les investigations.

Ubisoft aurait trouvé ses locaux temporaires

(Jonathan Hudon) - Il semble que la compagnie Ubisoft n'a pas tardé avant de trouver ses locaux où elle va installer le nouveau studio d'Ubisoft. Selon Radio-Canada, le concepteur de jeux vidéo aurait ciblé le 365 rue Racine, avant d'emménager au 31 Racine pour environ deux ans. Les deux édifices appartiennent aux Immeubles Perron. Les installations permanentes du studio d'Ubisoft, qui ouvrira en janvier 2018, devraient être confirmées ultérieurement. Mardi, la compagnie française a annoncé l'implantation d'un studio à Saguenay.

Élection à Dolbeau-Mistassini

(Louis Potvin) - Dany Veilleux se lance en politique. Il veut poser sa candidature comme conseiller municipal au siège #6. Il s'agit de celui occupé actuellement par Françoise Bergeron. Veilleux, qui anime un site internet de sport, veut obtenir les Jeux du Québec à Dolbeau-Mistassini, améliorer le développement économique et attirer des familles dans la localité.

Drogue saisie

(Myriam Gauthier) - Les policiers ont saisi un sac de poubelles rempli de cannabis ainsi qu'un bac de bon format rempli de poudre blanche, lors de la perquisition survenue dans le secteur Rivière-du-Moulin, mardi soir, à Chicoutimi. Le locataire devra faire face à des accusations liées à ces deux saisies. L'homme qui a été arrêté mardi soir a été libéré sous promesse de comparaître, a mentionné le lieutenant de la SPS, Denis Harvey, mercredi matin, sur la boîte vocale dédiée aux médias. Les policiers avaient été appelés pour une introduction par effraction sur la rue Perron, peu avant 22 h, par des voisins. Personne ne se trouvait dans le logement, mais les agents ont aperçu d'importantes quantités de cannabis et de poudre blanche. Le locataire a été arrêté lorsqu'il s'est présenté sur les lieux lors de la perquisition.

Agrandir L'ouverture officielle de l'établissement situé sur la rue Deschênes à Jonquière aura lieu au printemps 2018. Photo Le Quotidien, Rocket Lavoie

Maison de soins palliatifs

(Jonathan Hudon) - Depuis mardi, la deuxième phase de travaux de la Maison de soins palliatifs du Saguenay est débutée. Les travaux seront effectués par les Constructions Technipro, qui ont reçu le contrat d'une valeur de 3 927 000 $, taxes incluses, en étant la compagnie à présenter la plus basse soumission. Les travaux comprennent la construction des planchers, des murs et de la toiture, en plus de l'aménagement intérieur. Les fondations ont été mises en place au cours de la première phase, réalisée en grande partie « grâce à des gratuités offertes par de généreux entrepreneurs de la région et leurs employés », est-il écrit dans un communiqué. La Maison de soins palliatifs du Saguenay, d'une dimension de 14 000 pieds carrés, comprendra 12 chambres. L'ouverture officielle de l'établissement situé sur la rue Deschênes à Jonquière aura lieu au printemps 2018.

Agrandir L'accès aux 24 parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) sera gratuit, samedi, partout au Québec, dans le cadre de la Journée des Parcs nationaux. Photo courtoisie

Journée des parcs nationaux

(Jonathan Hudon) - L'accès aux 24 parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) sera gratuit, samedi, partout au Québec, dans le cadre de la Journée des Parcs nationaux. Pour l'occasion, une programmation spéciale sera offerte aux visiteurs. « La Journée des parcs nationaux vise à propager le sentiment d'appartenance et de fierté envers nos parcs nationaux qui sont une partie importante de notre patrimoine québécois », a affirmé par voie de communiqué le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte trois parcs nationaux sur son territoire. Le Parc national des Monts-Valin, le Parc national du Fjord-du-Saguenay et le Parc national de la Pointe-Taillon. La population régionale a également accès à deux sites près de chez elle, dans Charlevoix, avec le Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, en plus du Parc national des Grands-Jardins. Tout au long de l'année, l'accès aux parcs nationaux est gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins.

Girardville aménagera le ruisseau Fortin

(Louis Potvin) - Une plantation d'arbres aura lieu samedi, à Girardville, dans le but de concrétiser un projet de stabilisation des berges d'un ruisseau de même que l'aménagement d'un parc. « L'idée de ce projet est née de la volonté du Comité d'embellissement et de citoyens de Girardville d'aménager le ruisseau situé entre les rues Principale et Bergeron. Ce ruisseau, canalisé sous l'avenue Fortin, est la cause de débordements sur la rue Principale au printemps, près de l'avenue Fontaine. » « Le désir du Comité embellissement consistait non seulement à l'aménagement de bandes riveraines le long du ruisseau, mais aussi à la plantation d'arbres sur le terrain vague, créant une petite oasis de verdure dans cette partie de la municipalité où seraient aménagés des tables de pique-nique et des bancs, accessibles à toute la population girardvilloise », explique-t-on dans un communiqué. La plantation a reçu une aide financière de 5000 $ d'Arbres Canada et du Canadien National dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Elle aura lieu le samedi 9 septembre, en après-midi, en compagnie de nombreux dignitaires.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean perd son directeur général