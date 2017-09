Boire du vin pour une bonne cause

Le jeu de dégustation de vins à l'aveugle, inspiré du jeu de poker, sera animé par la sommelière de renommée internationale, Jessica Harnois. Les participants devront deviner la pastille de goût, le cépage et le pays d'origine de chaque vin qu'ils goûteront. Ils devront ensuite miser à l'aide de jetons. Une brève formation sur les techniques de dégustation précédera le jeu. Les participants pourront alors en apprendre un peu plus sur les techniques visuelles, olfactives et gustatives.

La troisième édition de l'événement a été lancée mardi en conférence de presse, en compagnie des principaux intervenants et du présentateur de la soirée-bénéfice, Groupe Autocar Jeannois.

D'ailleurs, un partenariat entre le transporteur du Lac-Saint-Jean et Intercar verront le jour pour l'occasion. Des services de navettes seront disponibles pour les convives du Saguenay et du Lac-Saint-Jean.

« Cela fait toujours chaud au coeur de voir que dans l'adversité et dans la maladie la compétition n'existe plus, a souligné le président multirégional de Leucan, Jacques Tremblay. Tous collaborent pour la cause des enfants atteints de cancer de notre région. Merci d'être présents pour Leucan. »

Victor Verreault, athlète en vélo de montagne de Saint-Félicien qui a combattu deux cancers dans la dernière année, a bénéficié des services offerts par Leucan. L'organisme vient en aide aux enfants et membres de la famille qui sont touchés par la maladie. Le jeune homme était présent, mardi, à de la conférence de presse.

« Cette activité est une occasion pour inviter toute la population de la région à démontrer son support pour combattre une maladie qui touche encore des centaines de jeunes, a mentionné le président et directeur général du Groupe Autocar Jeannois, Stéphane Lefebvre, également président d'honneur de l'événement. Les efforts ont rapporté d'énormes succès, au cours des dernières années, mais la recherche et les familles ont toujours besoin de notre soutien. »

Pour s'inscrire à la troisième édition de Dégustation Vegas ou pour obtenir davantage d'informations, il faut communiquer avec Leucan au 418 602-3385.