Des organismes rendent hommage à Luc Blackburn

Sous prétexte de vouloir faire partager leur bien-être et reconnaître l'évolution de leur santé depuis douze ans, les représentants des organismes « Artistes et artisans » du Baseball Mineur, du Centre Alpha, du Cendre d'action bénévole, du Centre du lac pouce, du Cercle des Fermières, des Chevaliers de Colomb, du Clud de l'âge d'or, de En août on fête Laterrière, des Clowns Soleil, Les Missions, de la Résidence Laterrière et de la Saint-Vincent-de-Paul se sont livrés à des témoignages pour encenser le conseiller sortant. Une aide financière de Saguenay, des lettres d'appui, du travail bénévole accompli, le prêt d'un local ont été les prétextes pour remercier le conseiller.

Benoît Bilodeau, de la Résidence Laterroise, a mentionné que les témoignages rendus pouvaient représenter un geste politique.

Laval Dionne, animateur de la conférence et directeur du Centre du Lac Pouce, a reconnu que le conseiller actuel est un ami de longue date.

Soulignons que le nouveau district 12 comprend une petite partie de Rivière-du-Moulin incluant les chemins Saint-Jean-Baptiste et Saint Martin.