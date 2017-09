Couvent des Ursulines: Roberval va payer un demi-million $

«On n'a pas le choix de le faire, que le projet se concrétise ou qu'on opte pour le projet de «ruinification» ou la démolition. Pour le conseil, c'est beaucoup plus un signal positif pour les promoteurs, pour leur dire que nous croyons en leur projet et faisons tout pour qu'il se concrétise», a exprimé le maire Guy Larouche.

Les promoteurs Julie Beaupré et Daniel Guay considéraient qu'il s'agissait d'un irritant important pour la poursuite de leurs démarches. «Nous avons l'intention de faire le projet et avons retenu un entrepreneur. Nous étions prêts pour amorcer le 15 août. On peut décaler jusqu'au 15 septembre; attendre davantage implique des travaux d'hiver qui feraient augmenter les coûts des travaux. Il nous reste un aspect à régler concernant le feu de circulation et l'accessibilité à pharmacie avant d'aller de l'avant», informe le gestionnaire du projet pour les promoteurs, Michel Gomolka.

