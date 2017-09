Couvent des Ursulines: Roberval va payer la facture

« On n'a pas le choix de le faire, que le projet se concrétise ou qu'on opte pour le projet de « ruinification » ou la démolition. Pour le conseil, c'est beaucoup plus un signal positif pour les promoteurs, pour leur dire que nous croyons en leur projet et faisons tout pour qu'il se concrétise », a exprimé le maire Guy Larouche.

Les promoteurs Julie Beaupré et Daniel Guay considéraient qu'il s'agissait d'un irritant important pour la poursuite de leurs démarches. « Nous avons l'intention de faire le projet et avons retenu un entrepreneur. Nous étions prêts pour amorcer le 15 août. On peut décaler jusqu'au 15 septembre ; attendre davantage implique des travaux d'hiver qui feraient augmenter les coûts. Il nous reste un aspect à régler concernant le feu de circulation et l'accessibilité à la pharmacie avant d'aller de l'avant », informe le gestionnaire du projet pour les promoteurs, Michel Gomolka.

Selon ce dernier, les coûts de restauration du vieux bâtiment sont évalués à environ 5 M $, ce qui n'impliquerait pas les investissements pour l'aménagement intérieur de la pharmacie et des différents locaux.

Il reste maintenant à savoir si les travaux de décontamination à l'amiante peuvent se faire en parallèle avec le début des travaux de rénovation. Ce qui peut aider, c'est que c'est la compagnie Unibec qui a obtenu les deux contrats.

Le maire Guy Larouche a aussi signifié que deux règlements d'urbanisme avaient été modifiés afin de répondre aux besoins des promoteurs pour réaliser le projet dont la modification de la marge avant pour les stationnements.

« Nous avons aussi des discussions concernant le 4e étage, de quelle manière la municipalité pourrait s'impliquer. Vous aurez plus d'information lors des prochains conseils », a indiqué le maire, laissant entrevoir que la ville pourrait louer des espaces pour loger des organismes communautaires.