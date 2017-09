L'actualité régionale express

Le Quotidien Stupéfiants

(Stéphane Bégin) - Les policiers de la Sécurité publique de Mashteuiatsh ont procédé à l'arrestation de Nadia Raphaël, de la rue Kauk à Mashteuiatsh, le 31 août. Elle était en possession de stupéfiants sur le territoire de la réserve amérindienne du Lac-Saint-Jean. La femme de 40 ans a comparu le 1er septembre devant un juge au Palais de justice de Roberval et a été remise en liberté. L'accusée devra respecter huit conditions pour demeurer en liberté, dont celle de garder la paix et d'avoir une bonne conduite, de ne pas consommer d'alcool ou des stupéfiants et ne pas communiquer avec des gens faisant usage de drogue.

Agrandir La saison automnale des croisières à La Baie a débuté modestement, mardi, avec l'arrivée du Grande Caribe. Photo Le Quotidien, Jeannot Lévesque

Grande Caribe à quai

(Patricia Rainville) - La saison automnale des croisières à La Baie a débuté modestement, mardi, avec l'arrivée du Grande Caribe. Avec à son bord 100 passagers et 17 membres d'équipage, le Grande Caribe est le plus petit navire à accoster à La Baie cette année. Quelques curieux s'étaient tout de même déplacés pour l'occasion. Le navire, qui en était à sa première escale en eaux saguenéennes, a passé la nuit au quai, puis reprendra sa route mercredi matin, à 6h. Le prochain navire accostera samedi. Il s'agit du Seabourn Quest, qui compte 450 passagers et 330 membres d'équipage.

Agrandir Les policiers de Saguenay ont reçu un appel dénonçant une introduction par effraction dans un appartement de la rue Perron. Photo Le Quotidien, Jeannot Lévesque

Un vol se termine en perquisition

(Anne-Marie Gravel) - Un individu a vécu une soirée doublement difficile, mardi. L'homme a été arrêté pour possession de drogues après avoir été victime d'un vol dans son propre appartement. Les policiers de Saguenay ont reçu un appel dénonçant une introduction par effraction dans un appartement de la rue Perron. Une fois sur place, ils ont découvert de nombreux plants de marijuana et une quantité de poudre blanche dans la résidence du secteur Rivière-du-Moulin à Chicoutimi. «Lorsque l'occupant des lieux est revenu, les policiers ont procédé à son arrestation. Il n'aurait évidemment jamais déclaré ce vol lui-même», affirme le lieutenant Denis Harvey de la Sécurité publique de Saguenay. Des agents prévoyaient passer une partie de la nuit sur place afin de fouiller la résidence une fois les mandats de perquisition obtenus. La nature de ce qui a été saisi ainsi que les accusations qui pourraient être déposées contre la victime du vol seront dévoilées une fois le travail des policiers terminé.

Rémy Leclerc candidat conservateur

(Louis Potvin) - Rémy Leclerc est officiellement le candidat du Parti conservateur du Canada en prévision de l'élection partielle qui se tiendra dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. « Je suis très heureux de pouvoir compter sur Rémy pour nous représenter dans Lac-Saint-Jean. Il a toujours été très impliqué dans son milieu et il connaît bien les enjeux de la région. Alors, il n'y a pas de doute, Rémy Leclerc est la meilleure personne pour poursuivre le travail de Denis Lebel », a annoncé Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada. Il n'y a pas d'autres candidats qui se sont manifestés pour l'instant. Rappelons que les 12 et 13 septembre, les députés et sénateurs conservateurs du Québec seront à Roberval pour tenir leur caucus. Ils en profiteront pour inaugurer le local électoral du candidat Leclerc.

Le candidat libéral connu jeudi

(Louis Potvin) - C'est jeudi soir que sera connu le candidat libéral de l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean. L'investiture aura lieu à deux endroits, soit à Roberval et Dolbeau-Mistassini. Les membres du parti devront donc se déplacer à l'un de ces deux endroits pour voter pour l'un des deux candidats en lice, soit l'ex-conseillère de Mashteuiatsh Marjolaine Étienne et le maire de Dolbeau-Mistasini, Richard Hébert. La période pour voter sera de 16 h à 19 h à l'hôtel Manoir de Roberval et de 17 h à 20 h au motel Chute-des-Pères de Dolbeau-Mistassini. Les deux candidats vont prononcer des discours aux deux endroits. C'est après 20 h que les résultats du vote seront connus. La date de l'élection partielle n'a pas encore été annoncée. Cette élection est nécessaire depuis l'annonce de la démission du député conservateur Denis Lebel.

Agrandir Audrey Gagné mesure 4'9'' (1m45) et pèse 102 lb (46kg). Elle a les cheveux longs bruns, presque noirs. Elle a une cicatrice à la hanche gauche. Photo courtoisie

Adolescente en fugue

(Anne-Marie Gravel) - La Sécurité publique de Saguenay est à la recherche d'une jeune fille de 16 ans en fugue. Audrey Gagné mesure 4'9'' (1m45) et pèse 102 lb (46kg). Elle a les cheveux longs bruns, presque noirs. Elle a une cicatrice à la hanche gauche. Au moment de sa disparition, elle portait un long poncho à carreaux bleus et noirs, un leggings noir et des espadrilles bleues. Elle pourrait se trouver dans le secteur de Dolbeau ou à Saguenay. Toute personne qui détient de l'information quant à cette disparition est priée de téléphoner à la Sécurité publique de Saguenay au 418-699-6000. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme avec les bénévoles de l'organisme Échec au crime qui se chargent de transmettre l'information aux policiers au 1-800-711-1800 ou via le site Web www.echecaucrime.com.

Alycia Gagnon retrouvée