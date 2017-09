UQAC: un doctorat en création vidéo dans la mire

En marge de la conférence de presse, Mme Bouchard a mentionné qu'il fallait attribuer à l'équipe du Département d'informatique et de mathématique, dont font partie Yves Chiricota et Bob-Antoine Jerry Ménélas, directeur du programme d'études de cycles supérieurs en informatique, et au laboratoire NAD le travail qui a permis de mettre en place et perfectionner des programmes d'enseignement au baccalauréat, en maîtrise et au doctorat offerts à des étudiants québécois et français. « Ce serait plaisant de conserver nos jeunes étudiants finissants chez nous dans la région et d'alimenter le travail de recherche et de développement », affirme Mme Bouchard.

L'UQAC compte actuellement une soixantaine d'étudiants inscrits au baccalauréat en informatique, soixante-dix autres à la maîtrise tandis que le programme de doctorat en compte 23. Elle a mentionné qu'un projet de doctorat en création vidéo est actuellement en voie de développement.

Soulignons qu'Ubisoft a annoncé lundi l'octroi d'une enveloppe de 13 M $ sur cinq ans pour assurer la relève, la recherche universitaire et le développement de startups en création vidéo, la mise en place de stages ou de concours universitaires. Mme Bouchard a mentionné qu'il revient à la région d'aller chercher une partie de cette enveloppe.