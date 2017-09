Officiellement autoroute de l'Aluminium

L'idée du rédacteur en chef du Quotidien et du Progrès, Denis Bouchard, s'est concrétisée. En avril dernier, dans un éditorial, il a suggéré de nommer l'autoroute 70 entre Alma et La Baie l'autoroute de l'Aluminium. Le premier ministre Philippe Couillard a jugé la proposition intéressante. Il a demandé un avis à la commission de toponymie du Québec qui s'est prononcée en faveur. À la fin du mois de juillet, le rédacteur en chef a été invité à l'inauguration officielle du lien routier.

La commission a maintenant officialisé le choix du nom.

Sur son site Internet, la commission de la toponymie traite de l'origine et de la signification de l'autoroute de 24,2 km entièrement située sur le territoire de Saguenay.

« Son nom évoque l'histoire, la géographie et l'économie du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'industrie de l'aluminium a amené le développement de la région à partir du début du XXe siècle. C'est d'abord le réseau hydrographique régional qui a fait naître cette industrie en permettant, grâce aux installations hydroélectriques, de réduire les coûts de l'énergie nécessaire aux alumineries. Les infrastructures érigées et aménagées au cours des années pour soutenir l'industrie de l'aluminium sont aujourd'hui omniprésentes sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien qu'il n'y ait qu'une seule aluminerie de production primaire, on compte dans la région plus d'une quarantaine d'entreprises de produits finis ou de valeur ajoutée », est-il indiqué.