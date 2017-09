Enquête sur les femmes autochtones: des rencontres privées à Mashteuiatsh

L'avocate et porte-parole de l'Enquête, Fanny Wylde, n'a pas donné le chiffre exact de personnes rencontrées. Elle a affirmé qu'une trentaine de personnes seront rencontrées au cours de la semaine dans les différentes communautés visitées.

« C'est une démarche délicate et qui peut se faire en public et en huis clos. Aujourd'hui, nous avons des rencontres de prévues et d'autres pourraient s'ajouter », a-t-elle mentionné à la suite de la présentation du mandat de l'Enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées.

Mardi midi, une dizaine de personnes ont participé à la présentation du mandat. Un taux de participation que n'a pas voulu qualifié la porte-parole. « Notre mandat est d'entendre les témoignages de personnes qui ont été victimes ou témoins de violence, d'injustice ou de discrimination. C'est une occasion pour ces personnes de parler en toute confiance et confidentialité. Le tout se fait sur une base volontaire. »

Des intervenants en santé de la communauté de Mashteuiatsh étaient présents pour accompagner les gens qui en sentaient le besoin.

Pour ceux qui n'ont pu profiter de la visite des membres de l'enquête, ils pourront le faire ultérieurement.

Le but est de recueillir le plus de témoignages possible afin de faire avancer l'enquête et de voir la façon de faire de la police ou des organismes gouvernementaux concernant le sort des femmes et filles autochtones.