Ubisoft Saguenay : emplois, investissements, crédits d'impôt

Ubisoft créera 125 emplois au cours des cinq prochaines années à Saguenay, avec la fondation d'un nouveau studio «Ubisoft Saguenay» dont l'ouverture est prévue dans les premiers mois de 2018. Dans l'ensemble du Québec, le géant du jeu vidéo prévoit créer 1000 nouveaux emplois d'ici 2027, majoritairement à Montréal et à Québec.

Ubisoft Saguenay aura ses locaux au centre-ville de Chicoutimi. L'entreprise prévoit investir 135 millions de dollars dans la capitale régionale au fil des dix prochaines années. Des employés dans différents domaines seront embauchés, allant de la gestion de production à la programmation, en passant par le design graphique, la modélisation, l'animation, la conception de son et la conception de niveau de jeu.

Au total dans la province, ce sont 780M$ que l'entreprise française investira. Pour son studio de Québec, Ubisoft injectera 140M$ et créera 200 emplois d'ici 2027. À Montréal et dans un nouveau studio dans une région du Québec à être annoncé ultérieurement, la compagnie investira 505M$ et créera 675 emplois au cours des dix prochaines années.

À Saguenay, c'est un Nord-Côtier d'origine, Jimmy Boulianne, qui sera directeur général. M. Boulianne travaille à Ubisoft Montréal depuis 14 ans.

Le nouveau studio se consacrera entièrement au développement de l'expertise «online» au sein d'Ubisoft. L'équipe en place travaillera à l'évolution de l'aspect «online» des grandes marques développées par les studios canadiens d'Ubisoft.

Le gouvernement du Québec offre un crédit d'impôt qui peut atteindre 37,5 % des coûts de main-d'oeuvre pour la création d'emplois dans l'industrie des jeux vidéo, une mesure contestée au fil des ans et dont profitent des entreprises comme Ubisoft et Warner Bros, en outre. Le gouvernement a signé une entente de dix ans à cet effet avec Ubisoft pour son investissement à Saguenay.