Les sentiers du Luxuor inaugurés

Les sentiers du domaine Luxuor ont été officiellement inaugurés, samedi, et selon les premières réactions, le site a tout ce qu'il faut pour attirer les amateurs de vélo de montagne et de plein air.

Le projet de développement, situé sur le boulevard Talbot à proximité du Club de golf Chicoutimi, a été lancé récemment. Son propriétaire, Gilles Dufour, a de grandes ambitions pour le futur.

« C'est le démarrage de ce qui pourrait devenir une référence mondiale, a lancé celui qui travaille sur le développement stratégique du domaine Luxuor. Les valeurs des saines habitudes de vie peuvent se représenter dans ce projet. »

En plus d'offrir une nouvelle offre de service pour les amateurs de vélo de montagne, les nouveaux sentiers devraient être ouverts à l'année pour la marche, le fatbike, la raquette et le ski de fond. Le tracé des six kilomètres de sentiers a été conçu par Éric Maltais.

« C'est une belle réussite et tous ont été satisfaits et surpris par la beauté du site, s'est réjoui Gilles Dufour. Les sentiers sont comparables à ce qu'on retrouve au Tobo-Ski de Saint-Félicien, non pas par la longueur puisqu'on a seulement six kilomètres pour l'instant, mais surtout par la qualité et le côté technique du tracé. Tous les types de cyclistes y trouvent leur compte. »

Samedi, plusieurs personnalités politiques étaient présentes pour la traditionnelle coupe du ruban. Différents stands de démonstration étaient offerts, dont l'essai de vélos, gracieuseté des boutiques de Chicoutimi VO2 et Sportcycle expert.

À partir de maintenant, il est possible de se rendre au domaine Luxuor pour expérimenter les sentiers. Même s'il s'agit d'un terrain privé, le site est ouvert au grand public.