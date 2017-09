Vers une route du patrimoine industriel

L'Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) a obtenu une subvention de la Ville de Montréal pour déployer le projet sur l'île. La subvention de 15 000 $ a été octroyée dans le cadre du Programme de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais.

Michelle Bélanger, membre du conseil d'administration de l'association, a présenté sommairement le projet dans le cadre du Séminaire régional sur le patrimoine industriel, organisé par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, tenu à la fin du mois d'août, à Saguenay, dans le secteur d'Arvida.

Citoyens et chercheurs s'y étaient rassemblés afin d'échanger sur la conservation et la valorisation du patrimoine industriel, un héritage souvent délaissé et rejeté en raison des stigmates laissés aux populations locales lors de fermeture, mais témoin d'une époque.

Une personne mandatée par l'AQPI devrait commencer à travailler sur le projet à la fin du mois de septembre. « Puisque nous recevons une subvention de Montréal, nous allons commencer notre projet dans la région montréalaise, mais nous aimerions éventuellement qu'il s'étende à tout le Québec », a expliqué Mme Bélanger, lors d'une entrevue téléphonique avec Le Quotidien.

Site Internet

La route du patrimoine industriel permettra de répertorier sur un site Internet les sites patrimoniaux industriels ainsi que les entreprises offrant des visites industrielles. L'AQPI compte aussi faire des démarches auprès de responsables ou propriétaires de sites inactifs pour que ces sites puissent être mis en valeur et rendus accessibles au public. Sur la carte interactive, chaque lieu aura sa propre fiche historique.

« Nous voulons rassembler les acteurs du milieu et toutes les personnes intéressées par le projet. Le but est de faire connaître le patrimoine industriel, de documenter certains sites et lieux, et définir leurs caractéristiques patrimoniales et d'en faire un produit touristique », a détaillé Mme Bélanger.

Étant donné l'ampleur du travail de réseautage et de documentation, l'AQPI souhaite pouvoir proposer à l'été 2018 un premier tracé de route patrimoniale industrielle pour Montréal. Le travail sur le site Internet sera ensuite être enclenché.

Dans les régions

Lorsque le projet sera complété sur l'île de Montréal, il constituera une carte de visite pour l'AQPI qui espère pouvoir déployer la route industrielle du patrimoine partout à travers la province.

« Nous espérons avoir une route par région et pouvoir lier ces routes ensemble. Avec la première route réalisée à Montréal, nous pourrons vérifier nos retombées et voir comment lier les régions ensemble et trouver des partenaires ... C'est certain que nous ne pourrons pas développer cette route-là seuls. »

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs personnes se sont déjà montrées enthousiastes envers le projet, après la présentation faite lors du séminaire. Un premier tracé hypothétique pour la région avait été présenté. « C'est vraiment prometteur ! », s'est-elle réjouie.