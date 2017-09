La Place du citoyen prête pour Ubisoft

La Place du citoyen se faisait belle, lundi après-midi, pour accueillir la conférence de presse d'Ubisoft, qui se tiendra mardi matin. Comme le dévoilait Le Progrès samedi dernier, le géant mondial du jeu vidéo annoncera qu'il créera plus de 100 emplois à Saguenay. Vendredi après-midi, Ubisoft a annoncé qu'elle dévoilerait à Saguenay les détails de son « plus important plan de croissance au Québec en 20 ans » en présence du numéro un mondial de l'entreprise, Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général du groupe français. L'annonce d'envergure est prévue à Place du citoyen en début de matinée. Le ministre des Finances, Carlos Leitao, ainsi que Yannis Mallat, président-directeur général des studios d'Ubisoft Montréal, Québec et Toronto, et le maire de Saguenay, Jean Tremblay, seront également présents. L'annonce serait de plus de cent millions de dollars pour le Saguenay. Lundi, Promotion Saguenay s'affairait à installer à préparer la Place du citoyen pour accueillir journalistes et photographes.