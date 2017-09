La saison des croisières lancée avec le Grande Caribe

Arborant le pavillon des États-Unis, le Grande Caribe est un tout petit navire, puisqu'il transporte à son bord seulement 100 passagers et 17 membres d'équipage. Il se distingue d'ailleurs par ses dimensions plus petites qui lui permettent de naviguer dans des cours d'eau plus étroits.

L'année 2017 marquera une année record pour le terminal de croisières de La Baie, alors que 56 escales sont à l'horaire. Cette année, la dernière escale est prévue le 27 octobre. Ce sera d'ailleurs le plus populeux navire à accoster à La Baie cette année, avec à son bord par moins de 4277 passagers et membres d'équipage. Ce navire, le Crown Princess, accostera une première fois le 6 octobre, avant de revenir clore la saison. À titre comparatif, le Queen Mary II compte 3874 passagers et membres d'équipage. Le Queen Mary II reste toutefois plus imposant par sa grosseur.

Rappelons qu'un navire a dû annuler son arrêt à La Baie, en raison des nouvelles limites de vitesse imposées par le gouvernement fédéral pour la sécurité des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent.