Enquête nationale: un arrêt à Mashteuiatsh

L'Enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées s'arrête à Mashteuiatsh mardi. La mission et le mandat de l'enquête publique seront expliqués aux membres de la communauté innue et des rencontres privées pourront avoir lieu, en vue des audiences nationales qui s'arrêteront à Uashat Maliotenam le 27 novembre prochain.

Jusqu'à vendredi, des équipes de l'Enquête nationale passent la semaine sur la Côte-Nord, en plus d'un arrêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les membres de la commission veulent ainsi tisser des liens de confiance avec les communautés autochtones et inviter les personnes à se confier.

« Il y aura un bout de la rencontre qui se fera en public. À ce moment, les membres de l'Enquête nationale expliqueront leur mandat. Ensuite, les gens qui désirent discuter avec un intervenant pourront le faire de façon privée. Il ne s'agit pas de témoignages publics ici, mais bien de rencontres préparatoires en vue des audiences publiques qui se dérouleront en novembre », a expliqué Dave Casavant, conseiller aux communications à Mashteuiatsh.

Malgré le nom de l'enquête, Dave Casavant invite aussi les hommes à y participer. « On parle d'un sujet qui touche toute la famille, alors les pères, les fils et les frères sont aussi invités à participer à la rencontre », ajoute M. Casavant.

Cette semaine, neuf communautés innues et naskapies de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Jean seront visitées.

« Êtes-vous une femme qui a vécu la violence, la discrimination ou de l'injustice ? Êtes-vous le proche d'une femme ou d'une fille autochtone assassinée, disparue ou décédée dans des circonstances mystérieuses ou violente ? L'Enquête nationale veut vous entendre », invite la commission. Précisons que des intervenants en santé seront également présents, afin d'accompagner les participants.

Les rencontres organisées à Mashteuiatsh débuteront à 12 h 30, à la salle communautaire. Cette visite sera l'occasion pour les familles et pour des survivants de la violence de participer à l'avancement de l'enquête.

Mandat de l'Enquête nationale

Annoncée à la fin de l'année 2015, mais lancée en décembre 2016, l'Enquête nationale sur les filles et les femmes disparues ou assassinées devra produire un rapport sur les causes systémiques de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, ainsi que sur leur plus grande vulnérabilité à la violence, en examinant les tendances et les facteurs qui pourraient expliquer les taux de violence plus élevés. Les commissaires doivent donc examiner les facteurs historiques, sociaux, économiques, institutionnels et culturels qui contribuent à la violence.

La commission se penchera également sur les pratiques, les politiques et les institutions, comme les services de police, de bien-être de l'enfance, de coroners et d'autres politiques et pratiques gouvernementales ou conditions socioéconomiques.

Le gouvernement fédéral accorde à la commission un budget de 53,86 M $ sur deux ans, afin qu'elle s'acquitte de son mandat au plus tard le 31 décembre 2018.