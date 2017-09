Spectacle céleste à Saint-Fulgence

«C'était grandiose, confie l'organisateur Benoit Tremblay. C'est un défi de voler aussi près les uns des autres. On partait de la petite montagne pour se poser sur la plage et de là, plusieurs ont décidé de faire du kitesurf sur le Saguenay. C'est le meilleur des deux mondes. On peut déjà dire que c'est une réussite, parmi les plus belles éditions.»

Une trentaine de parapentistes venant des quatre coins du Québec participent au festival en fin de semaine. Un Mexicain, un Cubain et quelques Français sont aussi de la partie, rendant l'évènement presque international. Les passionnés de vol ont aussi fait plaisir aux touristes à Tadoussac et sur les monts Valins.

«Les automobilistes nous klaxonnent, les gens au village sont heureux. C'est une fête vraiment intéressante. Tout le monde est fasciné. Ce n'est pas un sport accessible à tous sinon», souligne Benoit Tremblay.

La journée de dimanche se concluait par une épluchette de maïs. La météo devrait permettre aux parapentistes de s'éclater en après-midi lundi grâce aux vents d'ouest, si la pluie annoncée en matinée se calme.