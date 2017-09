Roberval: Sabin Côté se lance contre Guy Larouche

«Il y a une vague de fond, une volonté de changement qui est évidente. Il faut travailler ensemble. Il y a un changement de ton qui doit s'effectuer. Il faut que le ton soit positif, constructif et ouvert. Il faut être ensemble avec Saint-Prime, Chambord, Saint-Félicien, la communauté de Mashteuiatsh, la MRC Maria-Chapdelaine, les aînés, tout le monde», a-t-il mentionné lors d'une entrevue à Planète 99,5.

Sabin Côté oeuvre dans le domaine de la finance depuis plusieurs années. Il a travaillé chez Desjardins pendant une vingtaine d'années et est aujourd'hui consultant. Il mentionne avoir été sollicité par de nombreuses personnes et ce sont les dernières rencontres qu'il a eues au cours des derniers jours qui l'ont convaincu de se lancer. «Il y a des gens d'affaires qui m'appuient et aussi des gens de différents secteurs, des créatifs et des gens fortement impliqués. Les gens de mon entourage m'ont dit que c'était le temps de l'annoncer publiquement, car la volonté de changement est trop forte et d'autres personnes pourraient se manifester», a-t-il ajouté.

Sabin Côté ne se lance pas à la mairie pour obtenir un emploi, mais bien pour s'impliquer dans la localité et faire changer les choses. Il a toujours suivi la politique de très près et se dit prêt à faire le saut pour améliorer le sort de Roberval dont l'activité économique est au ralenti.

Le candidat fera connaître un peu plus tard les dossiers sur lesquels il veut miser.