Un duo de lutteurs unis dans le ring comme dans la vie

Dans l'arène, il est le Roi Jason, elle est la parfaite Caroline. Ensemble, ils forment La Monarchie, un duo de méchants lutteurs que les adeptes de la Jonquière Championship Wrestling (JCW) adorent détester. Hors du ring, Sébastien Savard et Caroline Beaudoin baissent le masque. L'agent de service à la clientèle et la coiffeuse campent allégrement leur premier rôle : celui de parents de trois enfants âgés de quatre, huit et 12 ans. Genèse d'une union parfaite mariant le sport, le théâtre et, bien sûr, l'amour.

À leurs débuts, les lutteurs pouvaient prendre part à un spectacle par semaine et monter dans l'arène plus d'une fois par soir.

L'arrivée des enfants a aussi changé la donne pour ces mordus de lutte, qui ont souhaité trouver l'équilibre. La lutte figure toujours parmi les activités de prédilection des Savard-Beaudoin, mais ils ont choisi de réduire leurs passages sous les feux de la rampe au profit de précieux moments en famille. Et comme l'adage le dit si bien, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ce n'est donc pas un hasard si les héritiers de La Monarchie ont un intérêt marqué pour ce loisir qui chevauche le sport et le divertissement.

« J'ai aussi appris à dire non à certains scénarios parce que je sais que je ne peux pas prendre le risque de me blesser. Ce n'est pas toujours facile de dire non, surtout quand tu es une femme, que tu évolues dans un monde d'hommes et que tu veux être performante », fait valoir la parfaite Caroline.

À leurs débuts, les lutteurs pouvaient prendre part à un spectacle par semaine et monter dans l'arène plus d'une fois par soir. Comme le corps humain n'est pas une machine à toute épreuve, ils ont dû ralentir la cadence, au fil des ans.

« La lutte, c'est notre passe-temps et c'est notre passion. C'est devenu nos sorties de couple », note Caroline Beaudoin, qui a trouvé dans son sport le défoulement par excellence et la meilleure façon de décrocher.

À l'époque, la ligue en était à ses balbutiements et les matchs se déroulaient dans des sous-sols d'églises, puis au Rocobar. Les tourtereaux luttaient chacun en solo, participant quelquefois à des combats en équipe. C'est à cette époque que le personnage de la parfaite Caroline, un sobriquet tout indiqué pour cette mesquine lutteuse aux charmants attributs, a vu le jour. La lutte est devenue partie prenante de la vie du Roi et de la Parfaite, qui ont uni leurs destinées il y a cinq ans.

Sébastien Savard se souvient de ces matinées d'enfance passées en compagnie de son père, le nez collé devant le téléviseur, scrutant avec fascination les prouesses de Triple H et de Shawn Michaels, têtes d'affiche de la World Wrestling Federation (WWF). Il ne la connaissait guère, mais Caroline Beaudoin, d'une année sa cadette, était elle aussi rivée à son petit écran, admirant les péripéties de The Undertaker et de Stephanie McMahon, en assistant, de temps à autre, aux galas de lutte où son frère agissait comme arbitre. Il y a 16 ans, ce sport de haute voltige a réuni Sébastien et Caroline. Celui qui était autrefois connu comme le Roi du ring a cofondé la JCW, au début des années 2000. Pour approfondir ses connaissances, Caroline, une mordue de sport avec un penchant pour le théâtre, s'est inscrite à des classes de lutte féminine. Devinez qui était son professeur?

Depuis que les galas de lutte de la JCW sont télédiffusés sur la chaîne MAtv, il arrive que Sébastien et Caroline soient reconnus par des membres du public.

Les gens font preuve de curiosité à leur égard, mais se montrent respectueux et discrets. Sébastien Savard, qui porte des lunettes au quotidien, se définit comme le Clark Kent de son sport.

«L'autre jour, j'étais à l'épicerie. J'étais dans une allée et un père a dit à son fils : «Eh, est-ce que tu le reconnais, lui?». Le p'tit gars a fait signe que non. J'ai enlevé mes lunettes et il a crié : «Eh, c'est le Roi Jason!»», relate celui qui provoque la liesse chez les spectateurs de la JCW lorsqu'il monte dans le ring avec sa douce, coiffé d'une couronne et affublé d'une cape. Les gens se mettent alors à scander «Burger King! Burger King!». «King» pour roi, bien sûr, et «Burger» en lien avec la petite panse qui se cache sous la camisole noire du lutteur. Cela ne veut absolument pas dire que le Roi Jason n'est pas en forme. Au contraire, sa douce s'empresse de dire qu'il a «un cardio de la mort», un élément non négligeable quand on soumet son corps à autant de supplices.

«Un match dure entre six et 12 minutes et c'est non-stop. Ça prend du rythme et de l'intensité. Si ç'a l'air mou et nonchalant, les fans le voient. Ça prend beaucoup d'endurance», pointe Caroline.

Ce qui est particulier, dans l'union du Roi Jason et de la parfaite Caroline, c'est le contraste entre leurs gabarits. À première vue, Caroline Beaudoin est l'archétype de la lutteuse. De petite taille, la femme de 33 ans au visage sage donne l'impression qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. Dans le ring, vêtue d'un micro-costume qui laisse plus de place à des abdominaux de fer et à des cuisses de béton qu'à l'imagination, on a affaire à une autre personne.

«J'ai toujours aimé le sport. Je fais de la course, du vélo, de la musculation et du yoga. Je fais de la «muscu» parce que je veux bien paraître. Mais je ne fais pas de régime. J'ai une bonne génétique», confie la maman de deux garçons et d'une fille.