Saisie de drogue à Mashteuiatsh

Les policiers de Mashteuiatsh ont réalisé une perquisition de stupéfiants, jeudi, dans la communauté autochtone du Lac-Saint-Jean. Cinq personnes ont été arrêtées et une femme reste incarcérée jusqu'à sa comparution. Un total de 55 comprimés de méthamphétamine et de petites quantités de cannabis et de cocaïne ont été saisis. De plus, la perquisition a permis d'élucider un vol d'outils commis il y a quelque temps.