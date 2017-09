Plaidoyer pour l'EpiPen pour tous

Yan Tremblay était accompagnée de sa conjointe et de ses trois enfants lorsque les événements sont survenus. Attaqué par des guêpes, il a finalement succombé, laissant dans le deuil sa petite famille.

« Mon but premier est de sensibiliser et de toucher le plus de monde par rapport à une situation qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, a expliqué Dave Tremblay, qui a lancé la collecte de fonds, intitulée ''Papa tu nous as quittés trop tôt'', il y a trois jours. Quand ça arrive, ça touche plusieurs personnes dans une famille et il y a plein d'imprévus de la vie qui s'en suivent. Perdre un parent, ce n'est pas évident pour les enfants non plus. »

La collecte de fonds est hébergée par le site Onedollargift.com. Un objectif symbolique de 10 000 $ est visé au cours des 60 prochains jours, mais c'est surtout un travail de sensibilisation que Dave Tremblay souhaite implanter. Il affirme à juste titre que la vie ne s'arrête pas malgré le choc vécu par la conjointe et les trois enfants.

« Mon cousin avait des assurances à son travail, mais ça ne couvre en partie que le salon funéraire, donc j'avais pris l'initiative de vouloir aider et de donner un petit coussin nécessaire, a-t-il expliqué. La vie n'arrête pas, les comptes continuent à entrer. J'ai promis à la conjointe que j'allais lui donner un coup de main. »

Accessibilité de l'EpiPen

Dave Tremblay veut également faire avancer la question sur l'accessibilité à l'auto-injecteur d'adrénaline (EpiPen). « On ne doit pas être obligatoirement allergique pour avoir un EpiPen, a-t-il souhaité. Si on avait une meilleure accessibilité, ça pourrait peut-être sauver quelqu'un à un moment ou un autre. »

Dave Tremblay est originaire de La Baie et habite à Repentigny depuis plusieurs années. Jeudi, il se préparait à revenir au Saguenay pour assister aux funérailles de son cousin, avec qui il a toujours entretenu une bonne relation. Lui-même père de famille, cette histoire le touche davantage.

« Je descendais quelques jours par année et on allait pêcher ensemble, s'est-il rappelé. C'était notre petite routine de l'été. »