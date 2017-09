Un enfant piqué 40 fois par des guêpes à La Baie

Dans un élan de panique, le jeune Félix, 9 ans, s'est immédiatement dirigé vers son domicile situé à moins d'un kilomètre, où sa mère a réagi promptement.

« On est arrêtés chez une voisine et c'est elle qui nous a fourni du Benadryl (de la diphenhydramine sous forme de pilule), a expliqué Caroline Goulet. Une heure plus tard, l'enflure avait complètement disparu. »

En début de soirée mercredi, Félix et Justin se promenaient dans un secteur boisé. C'est à ce moment que la situation a pris une tout autre tournure.

« On était en train de monter dans une montagne lorsque j'ai pilé sur une bosse, a raconté Justin Simard, 11 ans. Au début, il ne se passait rien, mais quand je suis remonté, j'ai entendu Félix crier alors qu'il descendait la pente. Il y avait quelques guêpes près de mes pieds, mais je n'ai pas été piqué. »

La mère et son fils se sont rendus à l'hôpital de La Baie, où ils ont suivi les indications des infirmières. Celles-ci ont observé la condition du garçon, tout en confirmant que la maman avait fait ce qu'il fallait. Le personnel médical s'est assuré que le jeune n'ait pas de difficulté à respirer ou encore que sa langue ne lui pique pas.

« Ça faisait mal à ma tête », a convenu Félix Boivin, qui conservait encore les marques des piqûres, surtout sur son cuir chevelu, mais il avait retrouvé toute son énergie une journée après son malheureux incident. Tel un petit guerrier, il n'a même pas manqué une journée d'école.

Un peu plus de 24 heures plus tard, Félix Boivin continue de prendre du Benadryl. « Lorsque j'arrête de lui en donner, ses mains se mettent à enfler », a soutenu Caroline Goulet. Jusqu'à mercredi, la famille ignorait pourtant que le garçon de neuf ans était allergique aux piqûres de guêpes. Son père étant allergique, la mère soupçonnait que ça pouvait être le cas avec son enfant. Puisqu'il a une peur bleue des aiguilles, en plus d'avoir une phobie des guêpes, la dose d'EpiPen (adrénaline auto-injectable) fait plus ou moins partie des traitements envisagés. Pour le moment, le Benadryl semble faire le travail.

Malgré les événements, Félix Boivin et Justin Simard n'ont pas l'intention de s'empêcher d'aller jouer au parc de leur quartier. Ils ont même accepté de retourner près de l'endroit où les guêpes ont frappé, sans toutefois y mettre les pieds. Il faut dire que la pluie de jeudi avait ralenti les ardeurs des insectes piqueurs.

« On va y retourner, mais seulement cet hiver », a sagement répondu Félix Boivin, qui était victime d'une piqûre de guêpe pour la première fois de sa jeune vie.