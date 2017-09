Six pontons pour 4 M$ à La Baie

Selon les plans et devis préparés par la firme d'ingénierie Norda Stelo (autrefois Groupe Roche), le projet consiste à la mise en place de six nouveaux pontons en béton de six mètres chacun. Ils seront dotés de blocs de flottaison en polystyrène expansé, barres d'amarrage, passages piétonniers avec toiture, garde-corps et mur de protection contre les éclaboussures. Les pontons sont destinés à recevoir des bateaux de croisières de moins fort tonnage que ceux qui mouillent habituellement dans la baie des Ha ! Ha !. Des passerelles d'aluminium et l'installation d'un système électrique et d'alimentation en eau sont également prévues de même que l'aménagement d'un mur coupes-vague.

En avril dernier, Saguenay s'était vue accorder des subventions de l'ordre de 1,3 M$ pour ce projet estimé à 4,1 M$ de la part de la ministre du Tourisme, Julie Boulet.

Les entrepreneurs soumissionnaires ont jusqu'au 14 septembre prochain pour déposer leur prix.