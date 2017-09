CGI: 145 000 $ pour 14 formations avec Humanis

C'est ce qui a été annoncé dans les locaux du Cégep de Chicoutimi lors d'une conférence de presse tenue jeudi matin.

La formation sera d'une durée de 825 heures et se déroulera sur une période de huit mois à compter du 10 octobre.

« Les futurs étudiants développeront leurs compétences dans des technologies robustes pour les entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme CGI, mais où la main-d'oeuvre est difficile à recruter. Ils apprendront donc des solutions de développement comme COBOL, .net et Mainframe », a mentionné la directrice de la formation continue du Cégep de Chicoutimi, Manon Chapdelaine.

C'est Services Québec qui achète les formations. « Les allocations de formation pour chaque étudiant peuvent atteindre jusqu'à 330 $ par semaine », a indiqué Lison Rhéaume, directrice régionale de Services Québec. Les sommes allouées seront déterminées au cas par cas selon la situation de chaque personne.

Les personnes intéressées devront au préalable passer un test de mathématique et de logique chez Humanis. Une entrevue sera également réalisée. Manon Chapdelaine s'attend à recevoir beaucoup de candidatures pour cette formation qui assure, pour dix d'entre elles, un emploi chez CGI qui, selon leur site Internet, est le plus grand fournisseur de services en technologies de l'information au pays. Elle a cependant bien insisté que tous les cas seraient bien étudiés et que tous auront une chance égale. Mme Rhéaume a ajouté que la capacité à fournir de réelles chances d'augmenter l'employabilité des candidats sera bien importante.

La responsable du bureau de CGI à Saguenay, Guylaine Tremblay, était bien heureuse de renouveler le partenariat après l'expérience positive de l'an dernier. « Nous avons 20 postes disponibles. Il n'y a pas assez de finissants en informatique », a-t-elle révélé. « À Saguenay, CGI compte environ 600 professionnels et nous sommes toujours prêts à accueillir les meilleurs talents pour des emplois à valeur ajoutée », a-t-elle poursuivi, sans vouloir toutefois dévoiler les conditions salariales des emplois offerts, se limitant à dire que le salaire est très compétitif dans le marché.

La directrice générale du Cégep de Chicoutimi, Denyse Blanchet, a souligné que l'initiative prouve que son institution est à l'écoute du milieu. « On vous fait un bon exemple qu'on est branché sur le milieu du travail », a-t-elle déclaré.