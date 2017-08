Une rentrée en sécurité

Les jeunes de l'école primaire Saint-Pierre d'Alma ont fait une rentrée des classes en toute sécurité. La Ville a investi afin de rendre les alentours plus sécuritaires, et des policiers de la Sûreté du Québec étaient sur place, mercredi, comme ce sera le cas partout cette semaine sur le territoire couvert par le corps de police provincial.

« C'est important d'avoir une présence policière accrue durant la rentrée parce que les jeunes ne sont pas encore habitués au trajet qu'ils doivent prendre, au fait qu'ils doivent passer à des endroits spécifiques, etc. Les automobilistes aussi doivent être sensibilisés à la présence des jeunes. On surveille beaucoup les limites de vitesse. »

Près de l'école Saint-Pierre, sur l'avenue Martel et la rue Scott, la nouvelle signalisation a surpris certains automobilistes. « Les travaux qu'on a faits l'ont été pour des raisons de sécurité. On a rajouté un arrêt et fait un engorgement sur l'avenue Martel. C'est un investissement de 115 000 $ », souligne le conseiller municipal Guy Villeneuve, présent mercredi matin devant cette école de plus de 600 élèves.

La sécurité aux abords des écoles est bien entendu prise très au sérieux par les différents corps policiers. En 2015, 19 constats d'infraction ont été remis à des conducteurs qui ont dépassé ou croisé un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotaient, sur le territoire régional couvert par la SQ. En 2016, la SQ en a remis 13. Ces constats viennent avec une amende de 200 $, et l'accumulation de neuf points d'inaptitude.