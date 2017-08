Caucus du PLC: un «agenda très serré»

Il sera en outre question des négociations de l'ALÉNA, de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, d'infrastructures, de transports et d'enjeux régionaux. « J'ai voulu me limiter à une seule journée de caucus, mais ce sera une très très grosse journée. »

Par ailleurs, le député a annoncé une subvention de 41 585 $ pour l'amélioration du centre communautaire de Girardville et une aide financière de 17 438 $ pour doter les deux terrains de tennis de Saint-Prime d'un nouveau revêtement et améliorer le système d'éclairage.

« Mon gars a joué au hockey et mes filles ont fait du patinage artistique. J'ai passé beaucoup de temps dans les arénas et je sais comment c'est important, un aréna, pour une communauté. C'est un lieu de rassemblement qui dynamise une communauté et il est important que les infrastructures soient de qualité pour que les jeunes continuent à pratiquer des sports », a déclaré le député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti.

Des 19 subventions annoncées par Développement économique Canada (DEC) dans la circonscription de Lac-Saint-Jean depuis le 1er août, 15 concernent des ententes qui sont en vigueur depuis 2016. Cette situation est dénoncée par la députée néo-démocrate de Jonquière, Karine Trudel, qui considère que les libéraux font preuve d'opportunisme, à l'aube de l'élection partielle visant à remplacer le député conservateur démissionnaire, Denis Lebel.

Mercredi matin, deux députés libéraux ont pris part à une conférence de presse à Saint-Félicien pour annoncer une aide financière destinée à la rénovation du centre sportif. Il s'agissait de la 19e annonce en moins d'un mois concernant des infrastructures situées dans des municipalités de Lac-Saint-Jean. Qui plus est, ont relevé Karine Trudel et son équipe, certaines annonces concernent des projets qui sont concrétisés depuis plus d'un an. Dans le cas de la refonte de l'aréna de Saint-Bruno, par exemple, l'entente a été conclue le 14 novembre 2016. Les travaux sont pratiquement terminés.

« On se tient toujours au courant de ce qui se passe. Quand on s'est aperçus que, dans certains cas, les projets étaient déjà réalisés, on s'est dit qu'il fallait le dire publiquement. C'est malhonnête de faire des annonces alors que c'est un autre député qui était en place quand les ententes sont entrées en vigueur. C'est déplorable qu'à la veille d'une partielle, on tienne des conférences de presse aux frais du public », dénonce la députée de Jonquière, qui juge cette façon de faire purement électoraliste.

Parmi la liste des subventions annoncées par DEC depuis le 1er août, on retrouve notamment un montant non remboursable accordé à Sacerf des Passes inc. d'Alma. L'entente contractuelle est entrée en vigueur il y a 16 mois. Les enveloppes accordées par DEC sont compilées par trimestre dans une liste disponible pour consultation sur le site internet de l'agence fédérale, sous la rubrique Divulgation des octrois de subventions et de contributions.

Engouement soudain

Cette vague d'annonces qui déferle sur Lac-Saint-Jean survient au moment même où l'aile québécoise du Parti libéral du Canada (PLC) est réunie en caucus à Alma. Karine Trudel se questionne au sujet de « l'engouement soudain » du gouvernement en place à l'égard de la circonscription jeannoise.

« On voit clairement leur jeu. On annonce des subventions aux gens alors que dans les faits, on sert du réchauffé à la population en lui faisant croire que c'est de l'argent neuf », enchaîne-t-elle.

La représentante du NPD estime que cette façon de faire nuit à l'image du député et ternit son rôle.

« On comprend que c'est le parti au pouvoir qui fait les annonces. Mais ici, ce qu'on dit aux gens, c'est : "votez du bon bord et vous allez avoir de l'argent". C'est faux et ça vient diminuer l'importance du rôle du député, qui fait un travail sur le terrain et qui est la courroie de transmission entre les électeurs et le gouvernement », poursuit Karine Trudel.

La date de l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean n'a pas encore été annoncée. Chez les libéraux, deux candidats songent à briguer l'investiture : le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, et l'ancienne vice-chef aux affaires extérieures de la communauté de Mashteuiatsh, Marjolaine Étienne. Du côté du NPD, Gisèle Dallaire a annoncé qu'elle serait à nouveau candidate, après avoir perdu aux mains de Denis Lebel en 2015. Chez les conservateurs, Rémy Leclerc tentera de se faire élire.