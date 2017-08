L'actualité régionale express

Le Quotidien Individus louches à Mashteuiatsh

(Jonathan Hudon) - La Sécurité publique de Mashteuiatsh demande la collaboration de la population pour faire la lumière sur trois événements impliquant des individus au comportement louche, en plus de l'inviter à faire preuve de vigilance. Le premier événement remonte à vendredi midi dans le secteur boisé près de l'aréna, lorsque deux personnes cagoulées ont agressé et jeté au sol un adolescent, avant de prendre la fuite sur un vélo de type BMX. Les deux malfrats étaient vêtus de noir. Mercredi, vers 11 h 30, un autre adolescent a été poursuivi sur une courte distance, puis la scène s'est répété heure plus tard. Dans ces deux cas, le suspect était avait les cheveux rasés et portait des vêtements noirs. La police ne précise toutefois pas si c'est le même adolescent qui a été pourchassé lors des deux occasions. Toute information peut être communiquée à la Sécurité publique au 418-275-8177 sur les heures de bureau, ou encore au 418-275-3333. Les renseignements fournis vont demeurer confidentiels.

Agrandir Le chef du Parti des citoyens de Saguenay et candidat à la mairie, Dominic Gagnon, a rencontré la coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, mercredi après-midi. Photo Le Quotidien, Rocket Lavoie

Dominic Gagnon rencontre Sonia Côté

(Jonathan Hudon) - Le chef du Parti des citoyens de Saguenay et candidat à la mairie, Dominic Gagnon, a rencontré la coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, mercredi après-midi, dans les bureaux de l'organisme. Pendant deux heures, ils ont échangé sur la mission de Loge m'entraide et des cinq engagements électoraux qui sont réclamés en vue des élections municipales du 5 novembre. « M. Gagnon avait plusieurs questions pour bien saisir notre mission, nos combats et le sens des engagements électoraux que nous réclamions en faveur du droit au logement, a mentionné Sonia Côté par voie de communiqué. Il est reparti très bien informé, indiquant vouloir parler à son équipe avant de s'engager, ce qui nous a semblé légitime dans les circonstances. » La coordonnatrice a rappelé que les membres de Loge m'entraide entendent tenir une dernière action collective, le 19 septembre, à l'hôtel de ville. Elle a ajouté qu'elle était toujours confiante de voir le maire Jean Tremblay accorder une aide au projet de coopérative d'habitation La Solidarité de Jonquière.

Agrandir Alycia Gagnon, âgée de 16 ans, est portée disparue depuis le 3 août dernier. Photo courtoisie, Sécurité publique de Saguenay

Jeune fille recherchée