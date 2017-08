Rivière Grande Décharge: un circuit balisé dès 2018

Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, accompagné de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et du Centre de villégiature Dam-en-Terre, a procédé à cette annonce en conférence de presse, mardi matin. Les travaux consisteront à faire l'achat d'équipement de balisage adapté à la rivière Grande Décharge. « La MRC Lac-Saint-Jean-Est est très fière d'être partenaire financier de la réalisation de ces travaux, puisque l'amélioration de la sécurité des navigateurs devrait générer des retombées économiques importantes par l'augmentation de la clientèle », a affirmé le préfet André Paradis.

Prévus pour la prochaine saison estivale, les travaux seront réalisés par la Dam-en-Terre.

« Une navigation sécuritaire permettra la mise en valeur du lac Saint-Jean et favorisera l'accessibilité vers les services et attraits balnéaires. Aussi, le développement attendu du Parc national de la Pointe-Taillon dans le secteur des îles de Saint-Gédéon, Alma et de Saint-Henri-de-Taillon est d'autant plus une occasion de sécuriser ce plan d'eau pour les usagers et entreprises de service qui vont naître de ce projet », a ajouté le président de Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, Gino Villeneuve.

Une carte de navigation sera offerte gratuitement aux usagers et disponible à la marina de la Dam-en-Terre et au bureau d'information touristique d'Alma dès 2018.