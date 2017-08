Une limousine pour la rentrée

« Cette initiative s'inscrit dans le projet École-Famille-Communauté. Nous voulions offrir une rentrée scolaire dont les jeunes vont se souvenir longtemps. Ils vont se sentir un peu comme des vedettes. Surtout, ils vont se sentir valorisés par cette activité qui démontre aussi que pour Desbiens l'école, c'est important », lance Nicolas Martel, ce maire qui ne fait jamais les choses comme les autres.

Ce matin, les jeunes seront reçus par la municipalité alors qu'ils prendront un petit déjeuner au restaurant situé à l'hôtel de ville avant de filer à l'école. « Nous voulons créer un sentiment de fierté auprès de nos jeunes et souligner que la communauté croit en eux. Aussi, ça permet de développer un sentiment d'appartenance envers leur municipalité et d'être fier d'y vivre », ajoute-t-il.

C'est donc 60 élèves de la 1re à la 6e année qui seront conduits par le maire lui-même, de leur résidence vers l'hôtel de ville. En utilisant son salaire de maire, il a acheté une limousine pour permettre des activités reconnaissance comme transporter des gens qui fêtent leur 50e anniversaire de mariage ou autre. L'an prochain, ce sont les élèves qui sont actuellement en maternelle qui auront la même rentrée spectaculaire.

Continuité

Le maire Martel ne voit pas dans cette idée une action seulement spectaculaire. « Au contraire, ça s'inscrit dans notre démarche École-Famille-Communauté. Chaque samedi, nous offrons des sorties éducatives. Par exemple, ils peuvent aller dans les musées ou avoir des ateliers culturels. Desbiens veut être une communauté éducative qui va former nos citoyens de demain. La balade en limousine démontre l'importance que revêt l'école et la rentrée, il faut en faire une activité importante et significative », affirme-t-il.

Depuis que ce projet est en marche, le maire indique qu'il n'y a à peu près plus de vandalisme dans la localité. De plus, les jeunes s'impliquent et réalisent différents projets afin d'embellir Desbiens.

Ultimement, Nicolas Martel croit que ces différentes actions permettront de réduire le décrochage scolaire.